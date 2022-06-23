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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В России выживших срочников с "Москвы" хотят вновь отправить на войну – СМИ

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ВСУ подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля
ВСУ подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля
Фото: EPA

Родители выживших на затонувшем крейсере "Москва" российских срочников говорят, что их сыновей снова хотят отправить в зону боевых действий. Об этом написала 20 июня "Новая газета. Европа" со ссылкой на обращение родственников матросов в военную прокуратуру, в Комитет солдатских матерей и к российскому уполномоченному по правам человека.

В своем письме подписавшиеся сообщили, что срочников до сих пор не перевели на сушу – вопреки обещаниям. Сейчас, по данным родителей, они содержатся на сторожевом корабле "Ладный", который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Родные матросов утверждают, что корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.

Также в документе родители утверждают, что, по их информации, корабль "Ладный" хотят задействовать в войне, предположительно 30 июня.

В письме сказано, что сейчас на корабле находятся 49 срочников с крейсера "Москва". Многие из них не хотят снова принимать участие в военных действиях.

"Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в СВО (специальной военной операции. – "ГОРДОН") на крейсере "Москва", получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", – добавили родители.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

ВСУ подбили крейсер "Москва", который находился в Черном море, 13 апреля. В Одесской областной военной администрации сообщили, что по кораблю нанесли удар украинскими ракетами "Нептун".

Позже РФ подтвердила, что "Москва" получила серьезные повреждения, там якобы "детонировал боезапас вследствие пожара". Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщало, что поврежденный крейсер пытались спасти другие корабли флота РФ, однако шторм и взрыв боезапаса опрокинули корабль, он начал тонуть. Минобороны РФ сперва заявило, что корабль остается на плаву, но вечером 14 апреля признало, что крейсер "Москва" затонул "в условиях шторма". В РФ не признают, что по крейсеру был нанесен ракетный удар. 

Сколько человек было на борту крейсера, точно неизвестно. По данным минобороны РФ, он мог вмещать до 680 членов экипажа. Украинские власти и СМИ сообщили, что на борту было более 500 человек. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что с крейсера "Москва" спасли 58 человек из 510, которые там находились.

В минобороны РФ сначала не признавали потерь и заявляли, что всех членов экипажа удалось эвакуировать. Но расследования журналистов свидетельствуют, что это не так. СМИ удалось выяснить имена как минимум двух погибших членов экипажа и не менее семи пропавших без вести.

Мать одного из выживших матросов рассказала журналистам, что крейсер шел захватывать Одессу.

В конце мая в ГУР Минобороны Украины заявили, что РФ подняла с крейсера "Москва" тела моряков и секретное оборудование.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, военные, крейсер, война России против Украины
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