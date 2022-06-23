В России выживших срочников с "Москвы" хотят вновь отправить на войну – СМИ

В своем письме подписавшиеся сообщили, что срочников до сих пор не перевели на сушу – вопреки обещаниям. Сейчас, по данным родителей, они содержатся на сторожевом корабле "Ладный", который был введен в эксплуатацию в 1981 году. Родные матросов утверждают, что корабль нуждается в ремонте и не очень пригоден для походов.

Также в документе родители утверждают, что, по их информации, корабль "Ладный" хотят задействовать в войне, предположительно 30 июня.

В письме сказано, что сейчас на корабле находятся 49 срочников с крейсера "Москва". Многие из них не хотят снова принимать участие в военных действиях.

"Наши дети, военнослужащие срочной службы, уже были неправомерно задействованы в СВО (специальной военной операции. – "ГОРДОН") на крейсере "Москва", получили боевые психические травмы в результате произошедшей катастрофы. Мы считаем недопустимым новое привлечение к участию в боевых действиях переживших психологически травмирующую ситуацию", – добавили родители.

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