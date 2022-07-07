Беларусь угрожает атаковать Польшу в случае "провокаций" Запада

По словам Косыгина, США планируют развязать в Европе "еще один кровавый конфликт" против РФ и ее союзников, используя Польшу и страны Балтии "как полигон". При этом страны Западной Европы, по его мнению, фактически "потеряли самостоятельность в принятии решений".

Представитель Генштаба РБ увидел у Польши "милитаристские устремления", а в действиях США и союзников – "комплекс приготовлений" к военным действиям на восточном направлении.

Косыгин заявил: на Западе должны четко понимать, что ответ Беларуси на "вооруженные провокации" будет "адекватным и жестким". В случае начала конфликта, предупредил он, под удар попадет именно Польша.

"Территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно: центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры. Именно по ним будут нанесены удары, если только они попытаются разговаривать с нашим государством с позиции силы", – заявил Косыгин.