ГОРДОН
 
 
МИР

Беларусь угрожает атаковать Польшу в случае "провокаций" Запада

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Беларусь готова атаковать Польшу, если Запад пойдет на конфликт или вооруженную провокацию
Беларусь готова атаковать Польшу, если Запад пойдет на конфликт или вооруженную провокацию
Фото: EPA

Если Запад "попробует разговаривать с Беларусью с позиции силы", вооруженные силы республики готовы нанести удары по Польше. Об этом 7 июля заявил заместитель начальника Генштаба РБ Руслан Косыгин, которого цитирует близкое к властям Беларуси агентство БЕЛТА.

По словам Косыгина, США планируют развязать в Европе "еще один кровавый конфликт" против РФ и ее союзников, используя Польшу и страны Балтии "как полигон". При этом страны Западной Европы, по его мнению, фактически "потеряли самостоятельность в принятии решений".

Представитель Генштаба РБ увидел у Польши "милитаристские устремления", а в действиях США и союзников – "комплекс приготовлений" к военным действиям на восточном направлении.

Косыгин заявил: на Западе должны четко понимать, что ответ Беларуси на "вооруженные провокации" будет "адекватным и жестким". В случае начала конфликта, предупредил он, под удар попадет именно Польша.

"Территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно: центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры. Именно по ним будут нанесены удары, если только они попытаются разговаривать с нашим государством с позиции силы", – заявил Косыгин.

Контекст:

В октябре 2021 польский Сейм принял спецзакон о строительстве стены на границе с Беларусью, Россией и Украиной и выделил на это около $410 млн в связи с миграционным кризисом, который спровоцировала Беларусь. Строительство планируется закончить до середины 2022 года. К июню 2022-го было построено 140 км стены на польско-белорусской границе.

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил 23 мая на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, что западную часть Украины хотят "оторвать" Польша и НАТО и якобы такую же стратегию Запад реализует и в отношении Западной Беларуси.

2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".

Теги: Россия, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, граница, обстрелы, страна-агрессор, война России против Украины, ракеты, ракета
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какое трогательное фото. Невероятные". 40-летня Литковская вышла замуж. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
"Какое трогательное фото. Невероятные". 40-летня Литковская вышла замуж. На свадьбе засветился мэр Киева Кличко. Фото
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
"Просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять". Alyosha заявила, что возвращается в Украину
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
  Сенцов о своей свадьбе: Это женщина, которая мне нужна. Жизнь может оборваться в любой момент, но есть вещи, ради которых стоит воевать
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
"Делает все, чтобы куриные мозги перетекли в свиную жопу". Гордон высмеял Наташу Королеву, которая голой позировала вниз головой
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
Новый номер Time вышел с фото Зеленской на обложке
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
36-летняя топ-менеджер компании 51-летнего Маска родила от него двойню
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека
  Невзоров о Шнурове: Я действительно не мочусь на могилы даже бывших друзей. Может, у него ипотека G
Дмитрий ГОРДОН
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
"Чертовски великолепна". 59-летняя Деми Мур снялась в рекламе купальников собственного дизайна
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
Бурмака о решении Генштаба относительно передвижения военнообязанных: Все желают победы, но кто будет побеждать? Надо идти и воевать
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте"
  Dzidzio: Папа голосует, останавливается "Волга" – за рулем Попович. Вечером он был у нас. Я спел. Он был поражен: "Через два дня поем на концерте" G
Дмитрий ГОРДОН
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой
От ярких красок до белого по белому. Украинские бренды, выпускающие одежду с вышивкой G
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
В США умер сооснователь группы Nazareth Мэнни Чарлтон
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
41-летняя Савченко на Ивана Купала бросила в речку свой венок. Видео
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
"Отплакала, отрезала волосы. Молюсь за мужа". Гапчинская показала картину, которую написала после того, как ее дом разграбили оккупанты
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Какой мразью она была – такой и осталась". Приходько рассказала, как ее лично предала путинистка Гагарина еще до войны (244652)
2
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (186959)
3
"Отличный пранк", "Намек на федерацию?", "Все будет Украина". В сети обсуждают, как Арестович поздравил США с Днем Независимости (95007)
4
В сети показали реакцию Баскова на вопрос украинки о войне и фразу "Слава Украине!". Видео (53508)
5
47-летний Вакарчук спустя год после рождения первенца во второй раз стал отцом. Названы имя и пол ребенка (39872)
6
"Переживает и пропускает через себя". Ким рассказал, как изменился Зеленский после 24 февраля (38881)
7
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (33591)
8
"Не было ни моральных, ни физических сил отвечать ему". Горбунов назвал российского актера, написавшего ему после нападения РФ (33508)
 
 
 
 