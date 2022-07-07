Беларусь угрожает атаковать Польшу в случае "провокаций" Запада

По словам Косыгина, США планируют развязать в Европе "еще один кровавый конфликт" против РФ и ее союзников, используя Польшу и страны Балтии "как полигон". При этом страны Западной Европы, по его мнению, фактически "потеряли самостоятельность в принятии решений".
Представитель Генштаба РБ увидел у Польши "милитаристские устремления", а в действиях США и союзников – "комплекс приготовлений" к военным действиям на восточном направлении.
Косыгин заявил: на Западе должны четко понимать, что ответ Беларуси на "вооруженные провокации" будет "адекватным и жестким". В случае начала конфликта, предупредил он, под удар попадет именно Польша.
"Территория Польши с ее военной инфраструктурой становится первоочередным объектом удара, а именно: центры принятия решений, элементы системы управления, пункты постоянной дислокации национальных вооруженных сил, арсеналы и базы, а также критически важные объекты их экономики и транспортной инфраструктуры. Именно по ним будут нанесены удары, если только они попытаются разговаривать с нашим государством с позиции силы", – заявил Косыгин.
В октябре 2021 польский Сейм принял спецзакон о строительстве стены на границе с Беларусью, Россией и Украиной и выделил на это около $410 млн в связи с миграционным кризисом, который спровоцировала Беларусь. Строительство планируется закончить до середины 2022 года. К июню 2022-го было построено 140 км стены на польско-белорусской границе.
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.
Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил 23 мая на встрече в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным, что западную часть Украины хотят "оторвать" Польша и НАТО и якобы такую же стратегию Запад реализует и в отношении Западной Беларуси.
2 июля Лукашенко, не называя стран и городов, предупредил противников, которые якобы угрожают безопасности РБ, что отдал приказ вооруженным силам республики "взять под прицел центры принятия решений в ваших столицах". Он пообещал, что в случае удара по Беларуси "ответ будет мгновенным".