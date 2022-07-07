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За участие белорусской армии в войне против Украины выступают 5% белорусов – опрос

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Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси
Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси
Фото: ua.news

В Беларуси всего 5% населения считают, что белорусская армия должна принять участие в войне на стороне России. По сравнению с апрелем это число уменьшилось с 6% до 5%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Chatham House. Результаты опубликованы на сайте "Беларускай ініцыятывы" – совместного проекта Chatham House и белорусского "Цэнтра новых ідэй".

"Отношение белорусов к войне России в Украине остается отрицательным. Мы видим, что постепенно происходит плавление поддержки России. Уменьшается количество людей, которые считают, что нужно поддерживать действия России (с 28% в марте до 23% в июне 2022 года). А людей, которые считают, что Беларусь должна принять участие в военных действиях на стороне России, немного – 5%", – написал в своем Telegram директор "Беларускай ініцыятывы" Chatham House Рыгор Астапеня.

Согласно опросу, 43% респондентов не поддерживают действия армии РФ в Украине. При этом однозначных противников военных действий российской армии в 2,5 раза больше, чем однозначных сторонников – 35% и 14% соответственно.

Инфографика: belaruspolls.org
Инфографика: belaruspolls.org

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в апреле 2022 года, выросло число тех, кто считает, что последствия военных действий на территории Украины будут негативными для Беларуси (55% в июне против 53% в апреле) и конкретно для каждого белоруса (52% и 49% соответственно).

Опрос проводился с 6-го по 17 июня 2022 года с помощью интернет-интервью (CAWI). Участие в нем приняли 804 респондента.

Контекст:

Российские войска с 24 февраля заходили в Украину в том числе из Беларуси, хотя за несколько дней до начала полномасштабного вторжения РФ министр обороны Беларуси заверял украинского коллегу, что угроз Украине со стороны Беларуси нет.

Северные области Украины были освобождены от россиян в начале апреля, после чего оккупанты отошли в том числе в Беларусь и были переброшены на Донбасс.

С территории Беларуси Россия периодически запускает по украинским объектам ракеты. Также были случаи взлета с белорусских аэродромов самолетов, обстреливавших Украину и авиационных ударов по Украине из воздушного пространства Беларуси с российских бомбардировщиков.

В конце мая Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил о необходимости "немедленно создавать" оперативное командование у границы с Украиной и поручил создать "народное ополчение".

В конце июня украинская разведка сообщила, что Россия вновь увеличивает свое военное присутствие в Беларуси, а российские оккупанты готовят диверсионные группы для заброски в Украину из Беларуси

Белорусское издание "Зеркало" сообщило 30 июня, что в стране в последние дни начали массово рассылать повестки военнообязанным с приказом прибыть в военкоматы без указания причин.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 июня обратился к белорусам и заявил, что их "втягивают в войну даже активнее, чем в феврале и весной". Он призвал "простых людей Беларуси" не участвовать в этой войне.

Теги: Беларусь, соцопрос, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты
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