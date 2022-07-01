73% украинцев хотели бы видеть Украину членом НАТО до 2030 года – опрос

65% опрошенных ожидают, что Украина станет членом Альянса до 2030 года.
27% респондентов хотели бы видеть Украину внеблоковым государством до 2030 года, а 24% ожидают этого.
"Мужчины статистически больше, чем женщины, хотят и ожидают, что Украина станет государством – членом НАТО. Младшие респонденты хотят [видеть Украину в] НАТО и ожидают членство в ЕС больше, чем респонденты старших возрастных групп", – отметили в КМИС.
В декабре 2021 года 48% опрошенных хотели, чтобы Украина вступила в НАТО до 2030 года, а 33% ожидали этого.
Опрос проводился 2–11 мая. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) проведено 2500 интервью.
"Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы)", – говорится в сообщении.
Результаты этого опроса следует считать репрезентативными только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.
Исследование финансово поддержали Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция, министерство иностранных дел Великобритании и министерство международных дел Канады.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.
Саммит НАТО проходил в Мадриде с 28-го по 30 июня. Это был первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.
Президент Владимир Зеленский, выступая перед участниками саммита, призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя, а также заявил, что политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: на первый взгляд, дорога открыта, но когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. "Украина еще недостаточно заплатила? Неужели наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации все еще недостаточен?" – сказал глава государства.
Североатлантический альянс в новой стратегической концепции, утвержденной 29 июня, подтвердил решение Бухарестского саммита 2008 года и все следующие решения относительно права Украины и Грузии на вступление в НАТО. Заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква сообщил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО и "приняла к сведению" возможность вступления в Альянс по процедуре, которую проходят сейчас Финляндия и Швеция.