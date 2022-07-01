73% украинцев хотели бы видеть Украину членом НАТО до 2030 года – опрос

65% опрошенных ожидают, что Украина станет членом Альянса до 2030 года.

27% респондентов хотели бы видеть Украину внеблоковым государством до 2030 года, а 24% ожидают этого.

"Мужчины статистически больше, чем женщины, хотят и ожидают, что Украина станет государством – членом НАТО. Младшие респонденты хотят [видеть Украину в] НАТО и ожидают членство в ЕС больше, чем респонденты старших возрастных групп", – отметили в КМИС.

В декабре 2021 года 48% опрошенных хотели, чтобы Украина вступила в НАТО до 2030 года, а 33% ожидали этого.

Инфографика: kiis.com.ua

Опрос проводился 2–11 мая. Методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) проведено 2500 интервью.

"Временно оккупированные территории по состоянию на 23 февраля 2022 года (Автономная Республика Крым, Севастополь, оккупированные районы Донецкой и Луганской областей) были исключены из выборки. Респонденты, проживающие на территориях, оккупированных после 24 февраля 2022 года, были опрошены (если они чувствовали себя в достаточной безопасности, чтобы отвечать на вопросы)", – говорится в сообщении.

Результаты этого опроса следует считать репрезентативными только для взрослого населения, которое сейчас проживает в Украине и пользуется мобильными телефонами. Случайная погрешность для национальной выборки не превышает 2,2%.

Исследование финансово поддержали Агентство США по международному развитию (USAID), Швеция, министерство иностранных дел Великобритании и министерство международных дел Канады.