Эрдоган предупредил Швецию и Финляндию, что все еще может заблокировать их вступление в НАТО

Эрдоган сказал, что соглашение из 10 статей со Швецией и Финляндией стало победой Анкары и ответило на все ее "деликатные вопросы".
В частности, по словам турецкого президента, Швеция пообещала экстрадировать 73 человека, подозреваемого в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), и находящегося в США священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает ответственным за организацию попытки государственного переворота в 2016 году.
При этом в тексте меморандума не указано конкретное количество экстрадиций. В нем говорится, что Финляндия и Швеция рассмотрят "ожидающие рассмотрения запросы Турции о депортации или экстрадиции подозреваемых в терроризме оперативно и тщательно, принимая во внимание информацию, доказательства и разведывательные данные, предоставленные Турцией".
Эрдоган подчеркнул, что если страны откажутся от своих обещаний, парламент Турции может отказаться ратифицировать соглашение о принятии стран в НАТО.
Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.
Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.
18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".
16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.
28 июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО.
29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.