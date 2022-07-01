Эрдоган предупредил Швецию и Финляндию, что все еще может заблокировать их вступление в НАТО

Эрдоган подчеркнул, что если страны откажутся от своих обещаний, парламент Турции может отказаться ратифицировать соглашение Фото: EPA

Эрдоган сказал, что соглашение из 10 статей со Швецией и Финляндией стало победой Анкары и ответило на все ее "деликатные вопросы".

В частности, по словам турецкого президента, Швеция пообещала экстрадировать 73 человека, подозреваемого в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), и находящегося в США священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает ответственным за организацию попытки государственного переворота в 2016 году.

При этом в тексте меморандума не указано конкретное количество экстрадиций. В нем говорится, что Финляндия и Швеция рассмотрят "ожидающие рассмотрения запросы Турции о депортации или экстрадиции подозреваемых в терроризме оперативно и тщательно, принимая во внимание информацию, доказательства и разведывательные данные, предоставленные Турцией".

Эрдоган подчеркнул, что если страны откажутся от своих обещаний, парламент Турции может отказаться ратифицировать соглашение о принятии стран в НАТО.