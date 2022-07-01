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Эрдоган предупредил Швецию и Финляндию, что все еще может заблокировать их вступление в НАТО

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Эрдоган подчеркнул, что если страны откажутся от своих обещаний, парламент Турции может отказаться ратифицировать соглашение
Эрдоган подчеркнул, что если страны откажутся от своих обещаний, парламент Турции может отказаться ратифицировать соглашение
Фото: EPA

Президент Турции Реджер Эрдоган предупредил 30 июня, что Анкара все еще может заблокировать процесс вступления Швеии и Финляндии в НАТО, если две страны не выполнять ряд условий. Об этом он заявил на закрытии саммита альянса в Мадриде, сообщают Associated Press и The Guardian.

Эрдоган сказал, что соглашение из 10 статей со Швецией и Финляндией стало победой Анкары и ответило на все ее "деликатные вопросы".

В частности, по словам турецкого президента, Швеция пообещала экстрадировать 73 человека, подозреваемого в связях с Рабочей партией Курдистана (РПК), и находящегося в США священнослужителя Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган считает ответственным за организацию попытки государственного переворота в 2016 году.

При этом в тексте меморандума не указано конкретное количество экстрадиций. В нем говорится, что Финляндия и Швеция рассмотрят "ожидающие рассмотрения запросы Турции о депортации или экстрадиции подозреваемых в терроризме оперативно и тщательно, принимая во внимание информацию, доказательства и разведывательные данные, предоставленные Турцией".

Эрдоган подчеркнул, что если страны откажутся от своих обещаний, парламент Турции может отказаться ратифицировать соглашение о принятии стран в НАТО.

Контекст:

Финляндия и Швеция решили пересмотреть политику внеблоковости после открытого вторжения России в Украину 24 февраля. Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил CNN 4 апреля, что, если Финляндия и Швеция подадут заявки на членство в НАТО, Альянс способен быстро принять их.

Россия выступала против и грозила развернуть ядерное оружие у границ этих стран. Однако после того, как 14 мая президент Финляндии Саули Нийнисте сказал президенту РФ Владимиру Путину, что в ближайшие дни Финляндия намерена подать заявку на членство в НАТО из-за действий России, глава Кремля заявил, что у России нет проблем с Финляндией и Швецией, которые намерены вступить в НАТО. Он отметил, что расширение военной инфраструктуры на территорию Финляндии и Швеции "вызовет ответную реакцию" со стороны РФ.

18 мая Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил 13 мая, что выступает против интеграции Швеции и Финляндии в НАТО. Позднее спикер Эрдогана пояснил, что Турция "не закрывает двери НАТО для Швеции и Финляндии, но хочет переговоров со странами Северной Европы".

16 мая Эрдоган сказал, что Турция не одобрит заявку двух скандинавских стран, потому что они "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций", коими в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана (РПК). По информации Bloomberg, Турция выдвигала несколько требований для одобрения вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Они, в частности, касаются запрета РПК.

28 июня лидеры Турции, Швеции и Финляндии согласовали трехсторонний меморандум для решения законных проблем безопасности Турции, проложив путь к членству Финляндии и Швеции в НАТО.

29 июня Североатлантический союз принял решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в оборонном Альянсе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, Финляндия
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