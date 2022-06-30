НАТО подтвердил право Украины на вступление в Альянс. В ОПУ заявили, что Украина сохраняет курс на интеграцию

Концепция опубликована на сайте Альянса.

"Мы будем продолжать развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения наших общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности. Мы подтверждаем решение, принятое нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", – сказано в документе.

Также Альянс подтвердил политику открытых дверей. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о членстве Украины, тоже говорил о политике открытых дверей.

Как пишет "Европейская правда", заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква после утверждения новой концепции сказал, что ее удалось изменить в пользу Украины.

"Это концепция, которая соответствует тому положению вещей, которое есть на сегодня. Могу намекнуть, что это могло быть не так, и концепция могла быть слабой и не отражать существующую реальность", – сказал замглавы ОП. По его словам, в документе отображены позиции, о которых просила Украина.

Также Жовква сообщил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО и "приняла к сведению" возможность вступления в Альянс по процедуре, которую проходят сейчас Финляндия и Швеция, пишет "Европейская правда".

"Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", – сказал Жовква, подчеркнув, что членство в Альянсе станет лучшей гарантией безопасности Украины.

По его мнению, Украина уже совместима с НАТО.

"На сегодняшний день, во время войны трудно утверждать, что Украина не отвечает стандартам НАТО – это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но с не самой слабой. И мы доказываем, что каждый день мы являемся взаимосовместимыми со стандартами НАТО", – добавил он.