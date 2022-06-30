НАТО подтвердил право Украины на вступление в Альянс. В ОПУ заявили, что Украина сохраняет курс на интеграцию

Концепция опубликована на сайте Альянса.
"Мы будем продолжать развивать наши партнерские отношения с Боснией и Герцеговиной, Грузией и Украиной для продвижения наших общих интересов в евроатлантическом мире, стабильности и безопасности. Мы подтверждаем решение, принятое нами на Бухарестском саммите 2008 года, и все последующие решения в отношении Грузии и Украины", – сказано в документе.
Также Альянс подтвердил политику открытых дверей. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос о членстве Украины, тоже говорил о политике открытых дверей.
Как пишет "Европейская правда", заместитель главы Офиса президента, дипломатический советник президента Игорь Жовква после утверждения новой концепции сказал, что ее удалось изменить в пользу Украины.
"Это концепция, которая соответствует тому положению вещей, которое есть на сегодня. Могу намекнуть, что это могло быть не так, и концепция могла быть слабой и не отражать существующую реальность", – сказал замглавы ОП. По его словам, в документе отображены позиции, о которых просила Украина.
Также Жовква сообщил, что Украина сохраняет курс на вступление в НАТО и "приняла к сведению" возможность вступления в Альянс по процедуре, которую проходят сейчас Финляндия и Швеция, пишет "Европейская правда".
"Никто не снимает с повестки дня евроатлантическую интеграцию Украины", – сказал Жовква, подчеркнув, что членство в Альянсе станет лучшей гарантией безопасности Украины.
По его мнению, Украина уже совместима с НАТО.
"На сегодняшний день, во время войны трудно утверждать, что Украина не отвечает стандартам НАТО – это касается стратегии или тактики военных действий. Украина ведет войну пусть не со второй армией мира, но с не самой слабой. И мы доказываем, что каждый день мы являемся взаимосовместимыми со стандартами НАТО", – добавил он.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей. Курс на вступление в НАТО закреплен в Конституции Украины.
Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.
Президент Владимир Зеленский выступая перед участниками саммита, призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя, а также заявил, что политика открытых дверей НАТО не должна напоминать старые турникеты киевского метро: на первый взгляд, дорога открыта, но когда подходишь – турникеты закрываются, пока не заплатишь. "Украина еще недостаточно заплатила? Неужели наш вклад в защиту Европы и всей цивилизации все еще недостаточен?" – сказал глава государства.