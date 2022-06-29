Кулеба о решении НАТО по Швеции и Финляндии: Такая же сильная позиция по Украине поможет защитить евроатлантическую безопасность

"Мы приветствуем четкую позицию в отношении России, а также присоединение Финляндии и Швеции. Столь же сильная и активная позиция по Украине поможет защитить евроатлантическую безопасность и стабильность", – написал он.
Today in Madrid, NATO proved it can take difficult, but essential decisions. We welcome a clear-eyed stance on Russia, as well as accession for Finland and Sweden. An equally strong and active position on Ukraine will help to protect the Euro-Atlantic security and stability.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 29, 2022
Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Президент Украины Владимир Зеленский принял участие во встрече по видеосвязи. Он призвал помочь Украине закончить войну с Россией победой на поле боя
Лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".
Также страны НАТО утвердили комплексный пакет оборонной помощи Украине и пригласили Финляндию и Швецию стать членами Альянса.