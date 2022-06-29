Палатный: НАТО должен перейти от стратегии к конкретным тактическим шагам в противодействии российской агрессии в Украине

"Только за последние несколько дней в результате обстрела жилого дома в Киеве пострадали шесть человек, один погибший. От обстрела торгового центра в Кременчуге погибли по меньшей мере 25 человек, 59 ранены. Семь погибших из-за обстрела жилого микрорайона Днепра, среди них шестилетний ребенок. Все цели россиян – объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, детские сады, торговые центры. Это беспрецедентный террор в истории человечества. И этот террор является главной темой саммита НАТО, который проходит в Мадриде", – заявил Палатный.

Он отметил, что в связи с действиями России НАТО планирует пересмотреть долгосрочную стратегию безопасности. Но не менее важно противодействовать российской агрессии уже сейчас.

"Вопрос тактики здесь не менее важен, чем вопрос многолетней стратегии. Потому что украинцев и Украину как часть Европы уничтожают уже сейчас. Каждый день. Каждую минуту. Ответ очевиден: максимальное вооружение и поддержка Украины. НАТО должен перейти от стратегии к конкретным тактическим шагам в противодействии российской агрессии в Украине. Только такой путь может гарантировать мир в Европе и во всем мире", – подчеркнул Палатный.