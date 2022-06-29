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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Палатный: НАТО должен перейти от стратегии к конкретным тактическим шагам в противодействии российской агрессии в Украине

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Артур Палатный: Вопрос тактики здесь не менее важен, чем вопрос многолетней стратегии
Артур Палатный: Вопрос тактики здесь не менее важен, чем вопрос многолетней стратегии
Фото: Артур Палатний / Facebook

Россия прибегает к беспрецедентному террору в истории человечества, и НАТО должен менять не только долгосрочную стратегию, но и тактику: предоставить Украине максимальное вооружение и поддержку уже сейчас. Об этом заявил руководитель волонтерского штаба "Украинская команда" Артур Палатный.

"Только за последние несколько дней в результате обстрела жилого дома в Киеве пострадали шесть человек, один погибший. От обстрела торгового центра в Кременчуге погибли по меньшей мере 25 человек, 59 ранены. Семь погибших из-за обстрела жилого микрорайона Днепра, среди них шестилетний ребенок. Все цели россиян – объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, детские сады, торговые центры. Это беспрецедентный террор в истории человечества. И этот террор является главной темой саммита НАТО, который проходит в Мадриде", – заявил Палатный.

Он отметил, что в связи с действиями России НАТО планирует пересмотреть долгосрочную стратегию безопасности. Но не менее важно противодействовать российской агрессии уже сейчас.

"Вопрос тактики здесь не менее важен, чем вопрос многолетней стратегии. Потому что украинцев и Украину как часть Европы уничтожают уже сейчас. Каждый день. Каждую минуту. Ответ очевиден: максимальное вооружение и поддержка Украины. НАТО должен перейти от стратегии к конкретным тактическим шагам в противодействии российской агрессии в Украине. Только такой путь может гарантировать мир в Европе и во всем мире", – подчеркнул Палатный.

https://www.facebook.com/Artur.Palatnyi/videos/712804886459805/

Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде, мероприятия запланированы с 28-го по 30 июня. Это первый полноценный саммит Альянса с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Владимир Зеленский принял участие во встрече по видеосвязи.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе саммита анонсировал новый пакет помощи Украине.

Теги: НАТО, Артур Палатный, вооружение, помощь, вторжение, война России против Украины, саммит НАТО
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