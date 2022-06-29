ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников обсудил с главой Пентагона военную помощь для Украины от стран НАТО

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Остин и Резников провели разговор перед саммитом НАТО
Остин и Резников провели разговор перед саммитом НАТО
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников 29 июня провел телефонный разговор с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом Резников написал в Twitter.

"Накануне саммита НАТО у меня был телефонный звонок с другом Ллойдом Остином. Он подтвердил твердую поддержку со строны НАТО борьбы Украины за свободу и независимость. Также мы обсудили очередной пакет военной помощи для Украины от стран – участниц Альянса. Продолжение следует", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде (Испания) 28–30 июня.

Общая сумма помощи США Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд, а с момента прихода к власти нынешней американской администрации – $6,8 млрд, сообщали в Белом доме 23 июня.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Украине нужны ракетные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины, системы противовоздушной обороны и боевая авиация, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба 17 июня. "Нам нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить, а не только не проиграть", – подчеркивал он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, НАТО, Пентагон, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, саммит НАТО, Ллойд Остин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
"В зале не было равнодушных, никто не смог сдержать слез". В Киеве состоялся моноспектакль с участием Могилевской "Я вдома". Фото, видео
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта
  Серга: Для меня Тодоренко больше нет. Таких людей надо лишать украинского паспорта G
Алеся БАЦМАН
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"До слез". Наталка Карпа показала встречу двухлетней дочери с отцом – защитником Украины. Видео
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Вот это поворот!" Каминская показала растяжку
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"Картинка смешная". Арестович показал, как к нему относятся украинцы
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"В полку продажных путинистов прибыло". В сети обсуждают Добронравова из "Сватов", который приехал "орков в госпитале проведать"
"Неприятная болячка". Наташа Королева без бюстгальтера показала, как болезнь изменила ее тело. Фото
"Неприятная болячка". Наташа Королева без бюстгальтера показала, как болезнь изменила ее тело. Фото
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Dantes: Желаю каждому дождаться и любить вопреки всем ужасам
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции как день лопуха назначение одинаковое
Хименес-Браво: У восточного соседа День Конституции – как день лопуха – назначение одинаковое
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Звезда сериала "Ничто не случается дважды" страдает от тяжелой болезни. Подробности рассказала ее коллега
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
Роднянский: Вся Россия превращается в страну прапорщиков
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Это был сюрприз". В пригороде Киева появилась улица Николая Мозгового
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
"Писать хочу. Песков, не отвлекай!" Актер студии "Квартал 95" показал Путина, страдающего от недержания мочи
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Билык: Есть ли у меня жалость к Ани Лорак? Конечно, нет
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?"
  Серга: Детей хочется. Особенно остро это ощущалось в первые недели войны. Я прямо думал: "Может, с кем-то договориться?" G
Алеся БАЦМАН
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
Панин: Навального посадили, Немцова убили. Кто это сделал? Здравствуйте, Владимир Путин. Я не боюсь говорить эту правду вам в лицо
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Моя душа открыта". 44-летняя Толкалина снялась без трусов (324448)
2
"Такое ощущение, что жизнь ее побросала". Арестович оценил "Мисс Крым 2022" и рассмотрел вблизи ее тату на груди (89404)
3
Дорофеева, которая перестала скрывать роман с Кацуриным, публично обратилась к своему мужу (77231)
4
"Я пробовал зарядить по-мужски. Дать уверенности, что все будет нормально". Тополя рассказал о встрече с Зеленским на передовой (75984)
5
Зеленская: Никто не вправе диктовать, на каком языке выражать любовь к родине (70772)
6
Билык о муже Повалий Лихуте: Он смотрит телевизор и радуется от того, что с нами здесь происходит (69097)
7
"Внимание, красотка", "Просто невероятно". 57-летняя Херли позировала на велосипеде в бикини (47763)
8
Садальский снял вблизи гроб Шатунова во время отпевания. Видео (40593)
 
 
 
 