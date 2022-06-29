Резников обсудил с главой Пентагона военную помощь для Украины от стран НАТО

"Накануне саммита НАТО у меня был телефонный звонок с другом Ллойдом Остином. Он подтвердил твердую поддержку со строны НАТО борьбы Украины за свободу и независимость. Также мы обсудили очередной пакет военной помощи для Украины от стран – участниц Альянса. Продолжение следует", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Саммит НАТО проходит в Мадриде (Испания) 28–30 июня.

Общая сумма помощи США Украине с февраля 2022 года составила $6,1 млрд, а с момента прихода к власти нынешней американской администрации – $6,8 млрд, сообщали в Белом доме 23 июня.

После полномасштабного военного вторжения России в Украину страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

Украине нужны ракетные системы залпового огня, противокорабельные ракеты, танки, бронированные машины, системы противовоздушной обороны и боевая авиация, говорил глава МИД Дмитрий Кулеба 17 июня. "Нам нужно оружие, которое докажет, что Запад действительно стремится помочь Украине победить, а не только не проиграть", – подчеркивал он.