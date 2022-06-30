Украинцы на четвертом месяце войны демонстрируют хороший уровень жизнестойкости – опрос

По подсчетам авторов опроса, уровень устойчивости украинцев оценивается в 3,8 балла из 5. Составляющие этого показателя: психологическая устойчивость (3,9) и поддержка физического здоровья (3,7) – не претерпели существенных изменений, хотя и несколько снизились по сравнению с апрелем.

Относительно высокий показатель психологической устойчивости обеспечивается в первую очередь интересом к происходящему вокруг (4,4), нормальным питанием (4,2), планами на будущее (4,2), уверенностью в своих решениях (4,0) и отсутствием сожаления о прошлом (4,0).



Больше всего сегодня украинцы страдают от усталости (только 36% ее не чувствуют) и недостатка полноценного сна (только 44% имеют полноценный сон).

Инфографика: ratinggroup.ua

Согласно опросу, женщины имеют более низкий уровень жизнестойкости, чем мужчины. С возрастом жизнестойкость также снижается. Наличие работы положительно влияет на жизнестойкость: работающие полноценно или частично чувствуют себя лучше, чем неработающие.



Кроме того, более высокий уровень жизнестойкости имеют те, кто имеет родственников, которые сегодня воюют. Авторы опроса считают, что это объясняется повышенным чувством ответственности и переживаний за близких, находящихся в потенциальной опасности.

Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 18–19 июня среди 1200 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%.