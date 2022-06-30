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35% украинцев все еще остаются без работы из-за войны – опрос

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Число потерявших работу в Украине упало с 52% в марте до 35%
Число потерявших работу в Украине упало с 52% в марте до 35%
Фото: depositphotos.com

Среди украинцев, которые до войны имели работу, 35% все еще остаются безработными. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", опубликованные 29 июня.

38% из тех, кто работал до войны, работают в обычном режиме, 18% – работают дистанционно, 7% – нашли новое место работы.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Среди 35% украинцев, которые не смогли вернуться к работе, больше всего самых молодых и самых старших опрошенных, женщин, жителей востока и юга страны. В динамике самая лучшая ситуация с возвращением на работу – среди жителей центра и запада, самая худшая – среди жителей востока.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

При этом количество тех, кто работает в обычном режиме, выросло – в середине марта их было 23%. Соответственно, упало и число потерявших работу, которых в марте было 52%.

Инфографика: ratinggroup.ua
Инфографика: ratinggroup.ua

Опрос проводился 18–19 июня среди 1200 украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты обработаны с использованием актуальных данных Государственной службы статистики Украины.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,8%. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Кабинет Министров Украины 15 апреля принял решение о предоставлении почти 1,3 млрд грн из резервного фонда для финансирования выплат пособия по безработице. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.

21 апреля Верховная Рада упростила получение пособия по безработице во время военного положения, разрешив получить его без личного посещения центров занятости. А украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, пообещали не лишать статуса безработного и выплат, даже если они не могут дистанционно пообщаться с работниками центров занятости.

21 июня премьер Денис Шмыгаль сообщил, что зарегистрированных безработных, которые за 30 дней не будут трудоустроены, привлекут к разбору завалов и другим работам, их труд будет оплачен.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, безработица, соцопрос, война России против Украины, работа
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