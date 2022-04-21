Верховная Рада упростила получение пособия по безработице во время военного положения

"Пособие можно получить без личного посещения центров занятости. Украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, не будут лишать статуса безработного и выплат, даже если они не могут дистанционно пообщаться с работниками центров занятости", – пояснила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.
Максимальный размер пособия по безработице составит 1,5 минимальной зарплаты, выплаты обеспечат переселенцам даже при отсутствии у них документов. Программа распространяется и на тех, кто потерял часть зарплаты из-за остановки или сокращения производства.
Глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк заявила, что документ максимально упрощает получение статуса безработного и выплату пособия.
"Не нужно собирать кучу документов, справок и лично приходить в центры занятости, чтобы получить пособие. Все можно сделать дистанционно – удобно и быстро. Сейчас не время медлить и требовать от людей придерживаться действовавших в мирное время формальностей. Сейчас украинцам, потерявшим работу, важно помочь как можно скорее", – прокомментировала она.
Шуляк пояснила в Facebook, что законопроект вводит изменения на время действия военного положения плюс 180 календарных дней после его прекращения или отмены.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В Кабмине Украины 30 марта сообщили, что поддерживают все социальные программы помощи населению в условиях войны. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о программе помощи вынужденным переселенцам "Ти вдома". "Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Организовано 500 тыс. мест для временного размещения. Семьям, принимающим переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек – получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили", – пояснил глава Кабмина.
Государство также будет платить ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн – взрослым и по 3 тыс. грн – детям и лицам с инвалидностью.
Кабинет Министров Украины 15 апреля принял решение о предоставлении почти 1,3 млрд грн из резервного фонда для финансирования выплат пособия по безработице. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.