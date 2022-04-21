Верховная Рада упростила получение пособия по безработице во время военного положения

"Пособие можно получить без личного посещения центров занятости. Украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, не будут лишать статуса безработного и выплат, даже если они не могут дистанционно пообщаться с работниками центров занятости", – пояснила глава парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Максимальный размер пособия по безработице составит 1,5 минимальной зарплаты, выплаты обеспечат переселенцам даже при отсутствии у них документов. Программа распространяется и на тех, кто потерял часть зарплаты из-за остановки или сокращения производства.

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк заявила, что документ максимально упрощает получение статуса безработного и выплату пособия.

"Не нужно собирать кучу документов, справок и лично приходить в центры занятости, чтобы получить пособие. Все можно сделать дистанционно – удобно и быстро. Сейчас не время медлить и требовать от людей придерживаться действовавших в мирное время формальностей. Сейчас украинцам, потерявшим работу, важно помочь как можно скорее", – прокомментировала она.

Шуляк пояснила в Facebook, что законопроект вводит изменения на время действия военного положения плюс 180 календарных дней после его прекращения или отмены.

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