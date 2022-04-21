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Верховная Рада упростила получение пособия по безработице во время военного положения

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Максимальный размер пособия по безработице составит 1,5 минимальной зарплаты
Максимальный размер пособия по безработице составит 1,5 минимальной зарплаты
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Верховная Рада Украины 21 апреля проголосовала за законопроект №7275, который упрощает возможность получения пособия по безработице во время военного положения. Об этом сообщил сайт партии "Слуга народа".

"Пособие можно получить без личного посещения центров занятости. Украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, не будут лишать статуса безработного и выплат, даже если они не могут дистанционно пообщаться с работниками центров занятости", – пояснила глава парламентского комитета  по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

Максимальный размер пособия по безработице составит 1,5 минимальной зарплаты, выплаты обеспечат переселенцам даже при отсутствии у них документов. Программа распространяется и на тех, кто потерял часть зарплаты из-за остановки или сокращения производства.

Глава партии "Слуга народа", народный депутат Елена Шуляк заявила, что документ максимально упрощает получение статуса безработного и выплату пособия.

"Не нужно собирать кучу документов, справок и лично приходить в центры занятости, чтобы получить пособие. Все можно сделать дистанционно – удобно и быстро. Сейчас не время медлить и требовать от людей придерживаться действовавших в мирное время формальностей. Сейчас украинцам, потерявшим работу, важно помочь как можно скорее", – прокомментировала она.

Шуляк пояснила в Facebook, что законопроект вводит изменения на время действия военного положения  плюс 180 календарных дней после его прекращения или отмены.

https://www.facebook.com/ShuliakOlena/posts/397579949037275

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В Кабмине Украины 30 марта сообщили, что поддерживают все социальные программы помощи населению в условиях войны. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о программе помощи вынужденным переселенцам "Ти вдома". "Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Организовано 500 тыс. мест для временного размещения. Семьям, принимающим переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек – получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили", – пояснил глава Кабмина.

Государство также будет платить ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн – взрослым и по 3 тыс. грн – детям и лицам с инвалидностью.

Кабинет Министров Украины 15 апреля принял решение о предоставлении почти 1,3 млрд грн из резервного фонда для финансирования выплат пособия по безработице. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.

Теги: Верховная Рада, Украина, безработица, помощь, переселенцы, законопроект, украинцы, пособия, война России против Украины, выплаты, Слуга народа, Елена Шуляк, Галина Третьякова
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