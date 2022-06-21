Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца – Шмыгаль

"Правительство запускает реформу всей сферы занятости. В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал Шмыгаль на заседании правительства.

Премьер подчеркнул, что это касается и организации работы в тылу. Он сказал, что 21 июня правительство утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.

По словам Шмыгаля, это могут быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Перечень необходимых работ будут формировать власти на местах, добавил он.

"Конечно, этот труд будет оплачиваться. Государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы", – подчеркнул премьер.

Шмыгаль объяснил, что в условиях военного времени у государства нет ресурсов для поддержки людей, которые отказываются от предлагаемой работы.

"Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", – считает глава Кабмина.

Шмыгаль также заявил, что статус безработного теряется, а выплаты по безработице прекращаются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.

"Наша задача сейчас проста и понятна: каждый должен работать на победу. Для этого необходимо консолидировать все вероятные ресурсы. Все эти шаги по созданию новых рабочих мест, реформированию сферы занятости, грантовая помощь бизнесу – это новая экономическая политика, которая поможет нашей стране выстоять, победить, начать стремительно восстанавливать государство", – подытожил он.