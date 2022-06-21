Официальных безработных в Украине будут привлекать к общественно полезным работам, если они не трудоустроятся в течение месяца – Шмыгаль

"Правительство запускает реформу всей сферы занятости. В условиях полномасштабной войны нам нужно мобилизовать все возможные ресурсы для победы над российскими оккупантами", – сказал Шмыгаль на заседании правительства.
Премьер подчеркнул, что это касается и организации работы в тылу. Он сказал, что 21 июня правительство утвердит документ, предусматривающий, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам.
По словам Шмыгаля, это могут быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы. Перечень необходимых работ будут формировать власти на местах, добавил он.
"Конечно, этот труд будет оплачиваться. Государство будет платить каждому привлеченному к общественно полезным работам зарплату в размере минимальной. Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать деньги от государства и отказываться от предложенной работы", – подчеркнул премьер.
Шмыгаль объяснил, что в условиях военного времени у государства нет ресурсов для поддержки людей, которые отказываются от предлагаемой работы.
"Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта", – считает глава Кабмина.
Шмыгаль также заявил, что статус безработного теряется, а выплаты по безработице прекращаются, если человек находится за границей более 30 дней во время военного положения.
"Наша задача сейчас проста и понятна: каждый должен работать на победу. Для этого необходимо консолидировать все вероятные ресурсы. Все эти шаги по созданию новых рабочих мест, реформированию сферы занятости, грантовая помощь бизнесу – это новая экономическая политика, которая поможет нашей стране выстоять, победить, начать стремительно восстанавливать государство", – подытожил он.
В Кабмине Украины 30 марта сообщили, что поддерживают все социальные программы помощи населению в условиях войны. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о программе помощи вынужденным переселенцам "Ти вдома". "Три ключевых пункта программы: жилье, работа, деньги. Организовано 500 тыс. мест для временного размещения. Семьям, принимающим переселенцев, будем помогать с оплатой коммунальных услуг. Взяли к себе семью из трех человек – получите 1350 грн на оплату коммунальных услуг, то есть по 450 грн за каждого, кого приютили", – пояснил глава Кабмина.
Государство также будет платить ежемесячно вынужденным переселенцам по 2 тыс. грн – взрослым и по 3 тыс. грн – детям и лицам с инвалидностью.
Кабинет Министров Украины 15 апреля принял решение о предоставлении почти 1,3 млрд грн из резервного фонда для финансирования выплат пособия по безработице. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости.
21 апреля Верховная Рада упростила получение пособия по безработице во время военного положения, разрешив получить его без личного посещения центров занятости. А украинцев, оказавшихся на временно оккупированных территориях, пообещали не лишать статуса безработного и выплат, даже если они не могут дистанционно пообщаться с работниками центров занятости.
С 20 мая, по сообщению Минцифры, пособие по безработице теперь можно оформить в "Дії".