Пособие по безработице теперь можно оформить в "Дії" – Минцифры

Новой услугой могут воспользоваться те, кто был официально трудоустроен, но утратил работу из-за войны, говорится в сообщении. Также это касается украинцев, не имеющих возможности работать как ФОП из-за военного положения, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.
Для получения статуса безработного и выплат нужно выполнить такие действия:
– в приложении выбрать меню "Услуги" и пункт "Помощь по безработице" (на сайте – "Услуга по получению статуса безработного");
– подтвердить факт потери работы и то, что вы не являетесь студентом дневной формы обучения;
– выбрать город и центр занятости;
– заполнить паспортные и контактные данные, выбрать время получения выплат и указать карту, на которую будут перечисляться деньги (если карты нет, оформить виртуальную);
– проверить внесенные данные и подтвердить их.
Когда работники Государственной службы занятости обработают заявку, на телефон заявителя придет уведомление, сообщают в Минцифры.
"Дія" – разработанный Министерством цифровой трансформации Украины электронный портал государственных услуг. Мобильное приложение портала работает как хранилище электронных документов.