ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пособие по безработице теперь можно оформить в "Дії" – Минцифры

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Услуга работает на сайте и в мобильном приложении
Услуга работает на сайте и в мобильном приложении
Фото: ЕРА

В приложении и на сайте "Дія" заработала функция оформления статуса безработного и получения ежемесячного пособия, 20 мая об этом сообщило в Telegram Министерство цифровой трансформации Украины.

Новой услугой могут воспользоваться те, кто был официально трудоустроен, но утратил работу из-за войны, говорится в сообщении. Также это касается украинцев, не имеющих возможности работать как ФОП из-за военного положения, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия. 

Для получения статуса безработного и выплат нужно выполнить такие действия:

 – в приложении выбрать меню "Услуги" и пункт "Помощь по безработице" (на сайте – "Услуга по получению статуса безработного"); 

 – подтвердить факт потери работы и то, что вы не являетесь студентом дневной формы обучения;

 – выбрать город и центр занятости;

 – заполнить паспортные и контактные данные, выбрать время получения выплат и указать карту, на которую будут перечисляться деньги (если карты нет, оформить виртуальную);

 – проверить внесенные данные и подтвердить их.

Когда работники Государственной службы занятости обработают заявку, на телефон заявителя придет уведомление, сообщают в Минцифры.

Контекст:

"Дія" – разработанный Министерством цифровой трансформации Украины электронный портал государственных услуг. Мобильное приложение портала работает как хранилище электронных документов.

Теги: безработица, Государственная служба занятости, пособия, война России против Украины, Минцифры
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