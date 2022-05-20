Пособие по безработице теперь можно оформить в "Дії" – Минцифры

Услуга работает на сайте и в мобильном приложении Фото: ЕРА

Новой услугой могут воспользоваться те, кто был официально трудоустроен, но утратил работу из-за войны, говорится в сообщении. Также это касается украинцев, не имеющих возможности работать как ФОП из-за военного положения, которые зарегистрированы на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Для получения статуса безработного и выплат нужно выполнить такие действия:

– в приложении выбрать меню "Услуги" и пункт "Помощь по безработице" (на сайте – "Услуга по получению статуса безработного");

– подтвердить факт потери работы и то, что вы не являетесь студентом дневной формы обучения;

– выбрать город и центр занятости;

– заполнить паспортные и контактные данные, выбрать время получения выплат и указать карту, на которую будут перечисляться деньги (если карты нет, оформить виртуальную);

– проверить внесенные данные и подтвердить их.

Когда работники Государственной службы занятости обработают заявку, на телефон заявителя придет уведомление, сообщают в Минцифры.