В Беларуси разрушили кладбище польским военным. В МИД Польши заявили, что это "безпрецедентный акт скотства"

Кладбище польских солдат Армии Крайовой в Микулишках в Беларуси сровняли с землей. Это трудно объяснимо, беспрецедентный акт скотства и необъяснимый подрыв взаимных обязательств Польши и Беларуси в области охраны памятников", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

* Cmentarz polskich * o * nierzy AK w Mikuliszkach na Bia * orusi zosta * zrównany z ziemi * . To trudny do wyja * nienia, bezprecedensowy akt bestialstwa i niewyt * umaczalne podwa * enie wzajemnych zobowi * za * Polski i Bia * orusi w zakresie ochrony miejsc pami * ci.



Wi * cej * pic.twitter.com/qrkFKnSqcb — Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP * (@MSZ_RP) July 5, 2022

На сайте МИД Польши указано, что в связи с произошедшим в Микулишках был вызван временный поверенный в делах Беларуси, ему вручили ноту протеста.

"В МИД возмущены сообщениями о том, что кладбище польских солдат в Микулишках Гродненской области уничтожено по приказу белорусских властей. В 1944 году воины 3-й и 6-й бригад Армии Крайовой, составной части Войска Польского, участники операции "Остра Брама" сражались за освобождение Вильнюса от немецкой оккупации и заплатили за это самую высокую цену. Особенно шокирует то, что белорусская сторона предпринимает эту беспрецедентную атаку как раз накануне годовщины операции 7 июля", – говорится в заявлении.

Польским дипломатам происходящее напомнило "самые мрачные страницы истории коммунизма".

"Учитывая более ранние сообщения об опустошении польских воинских захоронений, [это] не может быть воспринято иначе, как преднамеренная акция по дальнейшему ухудшению взаимоотношений между Польшей и Беларусью. Ликвидация польских могил и памятных мест – еще один и самый яркий пример действий минского режима против поляков в Беларуси. Мы решительно осуждаем эту антипольскую кампанию белорусских властей, стремящихся стереть любые следы польскости в Беларуси", – заявили в МИД.

Там подчеркнули, что "разрушение воинских захоронений не изменит историю и не сотрет память о прошлом".

"Это еще раз показывает миру варварство нынешнего режима", – отметили в МИД Польши.