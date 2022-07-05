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В Беларуси разрушили кладбище польским военным. В МИД Польши заявили, что это "безпрецедентный акт скотства"

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В Польше сообщили, что кладбище "сровняли с землей"
В Польше сообщили, что кладбище "сровняли с землей"
Фото: Robert Tyszkiewicz / Twitter

В селе Микулишки Гродненской области Беларуси разрушили мемориал бойцам польской Армии Крайовой. Об этом в Twitter проинформировал 5 июля МИД Польши.

Кладбище польских солдат Армии Крайовой в Микулишках в Беларуси сровняли с землей. Это трудно объяснимо, беспрецедентный акт скотства и необъяснимый подрыв взаимных обязательств Польши и Беларуси в области охраны памятников", – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

На сайте МИД Польши указано, что в связи с произошедшим в Микулишках был вызван временный поверенный в делах Беларуси, ему вручили ноту протеста.

"В МИД возмущены сообщениями о том, что кладбище польских солдат в Микулишках Гродненской области уничтожено по приказу белорусских властей. В 1944 году воины 3-й и 6-й бригад Армии Крайовой, составной части Войска Польского, участники операции "Остра Брама" сражались за освобождение Вильнюса от немецкой оккупации и заплатили за это самую высокую цену. Особенно шокирует то, что белорусская сторона предпринимает эту беспрецедентную атаку как раз накануне годовщины операции 7 июля", – говорится в заявлении.

Польским дипломатам происходящее напомнило "самые мрачные страницы истории коммунизма".

"Учитывая более ранние сообщения об опустошении польских воинских захоронений, [это] не может быть воспринято иначе, как преднамеренная акция по дальнейшему ухудшению взаимоотношений между Польшей и Беларусью. Ликвидация польских могил и памятных мест – еще один и самый яркий пример действий минского режима против поляков в Беларуси. Мы решительно осуждаем эту антипольскую кампанию белорусских властей, стремящихся стереть любые следы польскости в Беларуси", – заявили в МИД.

Там подчеркнули, что "разрушение воинских захоронений не изменит историю и не сотрет память о прошлом".

"Это еще раз показывает миру варварство нынешнего режима", – отметили в МИД Польши.

Теги: Беларусь, Польша, памятник, МИД Польши, коммунизм, Вильнюс, история, кладбище, мемориал, дипломаты, разрушения, могила
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