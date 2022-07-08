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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Утром две ракеты оккупантов, выпущенные в сторону Одесской области, разорвались над Черным морем – глава ОВА

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Ракеты взорвались над морем в воздухе
Ракеты взорвались над морем в воздухе
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Две ракеты российских оккупантов, которыми они утром пытались нанести удары по Одесской области, взорвались над Черным морем. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко в видеообращении, опубликованном 8 июля в Telegram.

"Утром враг пытался нанести ракетный удар по области двумя ракетами в направлении черноморского побережья. К счастью, ракеты взорвались над морем в воздухе", – сказал он.

Оперативное командование "Юг" сообщало днем об одной ракете типа Х-31, которая взорвалась над морем. Ее оккупанты выпустили с самолета Су-30.

Марченко также рассказал, что 8 июля были обезврежены две морские мины на побережье Черного моря и в Днестровском лимане.

Война России против Украины. Главное (обновляется)


Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесская область, война России против Украины, ракеты, мины, Максим Марченко
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