Утром две ракеты оккупантов, выпущенные в сторону Одесской области, разорвались над Черным морем – глава ОВА

"Утром враг пытался нанести ракетный удар по области двумя ракетами в направлении черноморского побережья. К счастью, ракеты взорвались над морем в воздухе", – сказал он.

Оперативное командование "Юг" сообщало днем об одной ракете типа Х-31, которая взорвалась над морем. Ее оккупанты выпустили с самолета Су-30.

Марченко также рассказал, что 8 июля были обезврежены две морские мины на побережье Черного моря и в Днестровском лимане.

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