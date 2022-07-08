В Черном море обезврежена дрейфующая мина – ВМС ВСУ

Дрейфующую противокорабельную мину обнаружили у берегов Одесской области.

"Опасная находка была оперативно обезврежена подразделением ВМС ВСУ. Это уже первый случай, когда военнослужащие национального флота уничтожают подобные опасные находки, которые выносит на побережье Одесской области", – говорится в сообщении.

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Контекст:

Пляжи в Одессе и всей Одесской области в этом году посещать запрещено, об этом неоднократно сообщали в Одесской ОВА. К побережью прибивает якорные мины, установленные российскими оккупантами в море. Менее чем за месяц в области на минах подорвались и погибли два человека, еще один получил контузию.

28 июня городской голова Одессы Геннадий Труханов сказал, что люди все равно нарушают запреты и идут к морю. Он предложил создать безопасные участки на пляжах, "защитив их сетками от мин".