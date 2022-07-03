Часть акваторий Киевской области еще не разминировали, купаться можно только на официальных пляжах – обладминистрация

В водоемы также попадают российские бомбы, снаряды и мины Фото: ДСНС України / Facebook

"Часть территории Киевской области остается неразминированной, в том числе и акватория водохранилищ. Там до сих пор находятся взрывоопасные предметы. В настоящее время разминировано только около 27,26 га акваторий водохранилищ Киевской области. Поэтому прошу вас, посещайте только официальные пляжи и места отдыха", – написал глава ОВА.

Среди других причин гибели граждан на воде он назвал купание в нетрезвом состоянии, нарушение правил поведения возле воды.

"Спасатели готовы оказать помощь людям, которые окажутся в опасности, но жизнь и здоровье граждан зависит в первую очередь от вашей внимательности и осторожности", – добавил Кулеба.

По данным ГСЧС на 3 июля, с начала широкомасштабного вторжения обследована территория площадью 63,3 тыс. га, обезврежено 152,3 тыс. взрывоопасных предметов.