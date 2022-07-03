Часть акваторий Киевской области еще не разминировали, купаться можно только на официальных пляжах – обладминистрация

"Часть территории Киевской области остается неразминированной, в том числе и акватория водохранилищ. Там до сих пор находятся взрывоопасные предметы. В настоящее время разминировано только около 27,26 га акваторий водохранилищ Киевской области. Поэтому прошу вас, посещайте только официальные пляжи и места отдыха", – написал глава ОВА.
Среди других причин гибели граждан на воде он назвал купание в нетрезвом состоянии, нарушение правил поведения возле воды.
"Спасатели готовы оказать помощь людям, которые окажутся в опасности, но жизнь и здоровье граждан зависит в первую очередь от вашей внимательности и осторожности", – добавил Кулеба.
По данным ГСЧС на 3 июля, с начала широкомасштабного вторжения обследована территория площадью 63,3 тыс. га, обезврежено 152,3 тыс. взрывоопасных предметов.
В ГСЧС 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км². Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.
В Нацполиции заявили, что до осени освобожденные территории Украины будут расчищены от мин на 80–90%, а остальные проценты – "это годы и годы".
По данным Офиса президента, по состоянию на 14 июня в Украине было разминировано 377 из 1017 деоккупированных городов и сел.