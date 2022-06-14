ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

До осени освобожденные территории Украины будут расчищены от мин на 80–90%, на полное их разминирование уйдут годы – Клименко

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Глава Нацполиции говорит, что снаряды могут "выползать" из почвы после разминирования
Глава Нацполиции говорит, что снаряды могут "выползать" из почвы после разминирования
Фото: ДСНС України / Telegram

Взрывотехники разминировали уже более 3 тыс. га территории в освобожденных от российских оккупантов районах. Об этом глава Нацполиции Украины Игорь Клименко заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", которое было записано в Киевской области и вышло 13 июня.

"На сегодняшний день наши взрывотехники разминировали уже более 3 тыс. га на территории Украины, 80 тыс. взрывоопасных предметов изъяли, 18 тыс. из них уже уничтожили на таких полигонах, как этот. Все остальное, что в нормальном состоянии, – передаем ВСУ. А сюда, на полигон, доставляем то, что достаем из земли, из домов, из асфальта. Таких снарядов в асфальте в Ирпене были сотни в первые дни после того, как российские войска отступили. И аналогичная ситуация во всех городах, подвергшихся массированным бомбардировкам и обстрелам, – сказал Клименко. – Непосредственно те территории, которые сейчас освобождены, к осени расчистим на 80–90%. А остальные проценты – это годы и годы". 

На вопрос, насколько безопасно сейчас в Киевской области, глава Нацполиции сообщил, что жителям освобожденных территорий нужно быть осторожными. 

"Гуманитарно все разминировано, взрывотехники и кинологи все пересмотрели", – сказал он, реагируя на замечание, что жители Ирпеня уже гуляют по паркам. 

Клименко сообщил, что парки в жилых массивах были осмотрены в первую очередь. 

"Но я думаю, в парковых зонах людям нужно быть очень осторожными, следовать советам и правилам ГСЧС, взрывотехников, местной власти. Надо смотреть, что у нас под ногами, потому что опасные предметы еще могут быть в лесополосах и лесах. Из почвы какой-нибудь снаряд может "выползти" наверх. К тому же мы не исключаем, что какой-нибудь гражданин, имеющий у себя взрывоопасный предмет, где-то его не выбросит – либо для глупой шутки, либо в злонамеренных целях", – добавил он. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ГСЧС 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км². Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, полигон, кинологи, война России против Украины, разминирование, Нацполиция, Игорь Клименко
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