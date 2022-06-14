Глава Нацполиции говорит, что снаряды могут "выползать" из почвы после разминирования Фото: ДСНС України / Telegram

"На сегодняшний день наши взрывотехники разминировали уже более 3 тыс. га на территории Украины, 80 тыс. взрывоопасных предметов изъяли, 18 тыс. из них уже уничтожили на таких полигонах, как этот. Все остальное, что в нормальном состоянии, – передаем ВСУ. А сюда, на полигон, доставляем то, что достаем из земли, из домов, из асфальта. Таких снарядов в асфальте в Ирпене были сотни в первые дни после того, как российские войска отступили. И аналогичная ситуация во всех городах, подвергшихся массированным бомбардировкам и обстрелам, – сказал Клименко. – Непосредственно те территории, которые сейчас освобождены, к осени расчистим на 80–90%. А остальные проценты – это годы и годы".

На вопрос, насколько безопасно сейчас в Киевской области, глава Нацполиции сообщил, что жителям освобожденных территорий нужно быть осторожными.

"Гуманитарно все разминировано, взрывотехники и кинологи все пересмотрели", – сказал он, реагируя на замечание, что жители Ирпеня уже гуляют по паркам.

Клименко сообщил, что парки в жилых массивах были осмотрены в первую очередь.

"Но я думаю, в парковых зонах людям нужно быть очень осторожными, следовать советам и правилам ГСЧС, взрывотехников, местной власти. Надо смотреть, что у нас под ногами, потому что опасные предметы еще могут быть в лесополосах и лесах. Из почвы какой-нибудь снаряд может "выползти" наверх. К тому же мы не исключаем, что какой-нибудь гражданин, имеющий у себя взрывоопасный предмет, где-то его не выбросит – либо для глупой шутки, либо в злонамеренных целях", – добавил он.

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