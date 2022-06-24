"Это оптимистичные подсчеты". В ГСЧС заявили, что на разминирование Украины понадобится 10 лет

"Это оптимистичные подсчеты, потому что мы еще не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием страны после Первой и Второй мировых войн", – пояснил спикер ГСЧС.

На сегодняшний день очищено более 62 тыс. га территории, обезврежено более 45 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 2 тыс. авиационных бомб.

Помимо этого, специалисты ГСЧС проводят разминирование водных объектов.

"На данный момент наши спасатели и пиротехники работают над тем, чтобы очистить акватории. Сейчас очищено около 33 га акваторий в Киевской, Сумской, Запорожской и Николаевской областях. Обезврежены 664 взрывоопасных предмета", – отметил Хорунжий.

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