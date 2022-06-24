"Это оптимистичные подсчеты". В ГСЧС заявили, что на разминирование Украины понадобится 10 лет

"Это оптимистичные подсчеты, потому что мы еще не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием страны после Первой и Второй мировых войн", – пояснил спикер ГСЧС.
На сегодняшний день очищено более 62 тыс. га территории, обезврежено более 45 тыс. взрывоопасных предметов, в том числе около 2 тыс. авиационных бомб.
Помимо этого, специалисты ГСЧС проводят разминирование водных объектов.
"На данный момент наши спасатели и пиротехники работают над тем, чтобы очистить акватории. Сейчас очищено около 33 га акваторий в Киевской, Сумской, Запорожской и Николаевской областях. Обезврежены 664 взрывоопасных предмета", – отметил Хорунжий.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
В ГСЧС 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км². Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
В Нацполиции заявили, что до осени освобожденные территории Украины будут расчищены от мин на 80–90%, а остальные проценты – "это годы и годы".
По данным Офиса президента, по состоянию на 14 июня в Украине было разминировано 377 из 1017 деоккупированных городов и сел.