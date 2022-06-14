В Украине разминировали 377 из 1017 деоккупированных населенных пунктов – Офис президента

В Украине разминировано почти 380 деоккупированных городов и сел, отметили в ОПУ Фото: ДСНС України / Facebook

"Электроэнергией обеспечено 86% населенных пунктов. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения – это около 700 населенных пунктов. Водой обеспечено около 650 городов и поселков. Возобновляют работу ЦПАУ, магазины, аптеки и детские сады", – рассказал Тимошенко.

По его словам, в более чем 950 деоккупированных населенных пунктах приступили к работе гуманитарные штабы.

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