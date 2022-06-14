В Украине разминировали 377 из 1017 деоккупированных населенных пунктов – Офис президента

"Электроэнергией обеспечено 86% населенных пунктов. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения – это около 700 населенных пунктов. Водой обеспечено около 650 городов и поселков. Возобновляют работу ЦПАУ, магазины, аптеки и детские сады", – рассказал Тимошенко.
По его словам, в более чем 950 деоккупированных населенных пунктах приступили к работе гуманитарные штабы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".
В ГСЧС 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км². Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
В Нацполиции заявили, что до осени освобожденные территории Украины будут расчищены от мин на 80–90%, а остальные проценты – "это годы и годы".