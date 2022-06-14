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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине разминировали 377 из 1017 деоккупированных населенных пунктов – Офис президента

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В Украине разминировано почти 380 деоккупированных городов и сел, отметили в ОПУ
В Украине разминировано почти 380 деоккупированных городов и сел, отметили в ОПУ
Фото: ДСНС України / Facebook

В Украине разминировано 377 из 1017 деоккупированных городов и сел. Об этом на брифинге, опубликованном 14 июня в Telegram Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Электроэнергией обеспечено 86% населенных пунктов. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения – это около 700 населенных пунктов. Водой обеспечено около 650 городов и поселков. Возобновляют работу ЦПАУ, магазины, аптеки и детские сады", – рассказал Тимошенко.

По его словам, в более чем 950 деоккупированных населенных пунктах приступили к работе гуманитарные штабы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В РФ эту войну называют "спецоперацией".

В ГСЧС 11 апреля заявляли, что, по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км². Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

В Нацполиции заявили, что до осени освобожденные территории Украины будут расчищены от мин на 80–90%, а остальные проценты – "это годы и годы".

Теги: Россия, Украина, война России против Украины, разминирование, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, брифинг
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