Робот-собака Spot отправится в Украину, чтобы помогать искать мины

Робота используют для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов под Киевом Фото: EPA

Компания по разминированию HALO Trust, имеющая несколько контрактов с правительством США на работу в Украине, будет использовать робота-собаку для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов под Киевом, рассказал исполнительный директор компании Крис Уотли.

Развернув роботизированную руку, Spot может помочь перетаскивать неразорвавшиеся боеприпасы, такие как кассетные бомбы, в ямы, содержащие другие боеприпасы. Это позволяет безопасно взрывать их вдали от гражданских лиц партиями от 50 до 100 снарядов.

Говоря об усилиях по разминированию, Уотли заявил, что это "масштабы, которых не было со времен Второй мировой войны".

10 команд HALO дислоцированы в Буче и Броварах.

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