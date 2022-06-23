ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Робот-собака Spot отправится в Украину, чтобы помогать искать мины

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Робота используют для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов под Киевом
Робота используют для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов под Киевом
Фото: EPA

Армия США решила отправить в Украину одного из двух своих роботов-собак Spot, разработанных компанией Boston Dynamics, для помощи в разминировании. Об этом 22 июня сообщило издание Foreign Policy.

Компания по разминированию HALO Trust, имеющая несколько контрактов с правительством США на работу в Украине, будет использовать робота-собаку для обезвреживания минометных снарядов и кассетных боеприпасов под Киевом, рассказал исполнительный директор компании Крис Уотли.

Развернув роботизированную руку, Spot может помочь перетаскивать неразорвавшиеся боеприпасы, такие как кассетные бомбы, в ямы, содержащие другие боеприпасы. Это позволяет безопасно взрывать их вдали от гражданских лиц партиями от 50 до 100 снарядов. 

Говоря об усилиях по разминированию, Уотли заявил, что это "масштабы, которых не было со времен Второй мировой войны".

10 команд HALO дислоцированы в Буче и Броварах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В ГСЧС 11 апреля заявляли, что по предварительным оценкам, в Украине обследовать и разминировать необходимо около 300 тыс. км². Это почти половина территории страны, подчеркнули в ведомстве.

Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман сказал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: робот, война России против Украины, разминирование, Boston Dynamics
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