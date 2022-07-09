В Одесской области открыли проход судов по каналу Дунай – Черное море после освобождения острова Змеиный

"Возобновлено судоходство по каналу Дунай – Черное море. Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода Дунай – Черное море для захода/выхода судов, перевозящих агропродукцию", – сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что за дополнительной информацией можно обращаться по номеру: +38 (098) 160-19-49.

Контекст:

В марте в связи с действиями российских войск, полномасштабно вторгшихся в Украину и заблокировавших морские порты, прекратился экспорт зерна из Украины. По информации президента Украины Владимира Зеленского, в портах заблокировано более 22 млн тонн зерна, предназначенного для этих целей. Украина и мировое сообщество сейчас ищут пути возобновить экспорт. Пока государству вместе с международными партнерами удалось наладить два наземных альтернативных маршрута поставок продовольствия.

Продовольствие Украины экспортируют преимущественно речным транспортом. В Министерстве аграрной политики и продовольствия сообщили в начале июня, что через речные порты было отправлено на экспорт 75% пшеницы, 50% сои, 59% подсолнечника и 57% ячменя. Железнодорожным транспортом вывезли 53% объема кукурузы и 56% соевого масла.