В Николаевской области горят поля с пшеницей – глава ОВА

"С утра в Николаеве прогремели взрывы. Информация уточняется. На сейчас известно о шести ракетах. Предварительно – без жертв (один раненый)", – написал он.
По словам Кима, 10 июля обстрелам подверглись Баштанский и Николаевский районы области.
"10 июля ориентировочно в 10.40 и 21.30 обстрелам подверглась Широковская община. Попадания были по уже разрушенному зданию Центра предоставления админуслуг, школе, жилым домам и домохозяйствам. Потерпевших нет. Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине", – сообщил глава ОВА.
Кроме того, после обстрелов 10 июля возникло возгорание поля с пшеницей в поселке Березнеговатое и селе Лиманы Галицыновской общины.
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. Однако с мая Николаев снова подвергается ракетным обстрелам почти ежедневно.