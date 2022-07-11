В Николаевской области горят поля с пшеницей – глава ОВА

"С утра в Николаеве прогремели взрывы. Информация уточняется. На сейчас известно о шести ракетах. Предварительно – без жертв (один раненый)", – написал он.

По словам Кима, 10 июля обстрелам подверглись Баштанский и Николаевский районы области.

"10 июля ориентировочно в 10.40 и 21.30 обстрелам подверглась Широковская община. Попадания были по уже разрушенному зданию Центра предоставления админуслуг, школе, жилым домам и домохозяйствам. Потерпевших нет. Также продолжаются обстрелы сел по линии разграничения в Березнеговатской общине", – сообщил глава ОВА.

Кроме того, после обстрелов 10 июля возникло возгорание поля с пшеницей в поселке Березнеговатое и селе Лиманы Галицыновской общины.