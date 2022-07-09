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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Николаев ракетами с комплекса С-300, жертв нет – Ким

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Ким показал последствия российских обстрелов
Ким показал последствия российских обстрелов
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты во время утреннего обстрела Николаева выпустили по городу шесть ракет с комплекса С-300. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Ким в Telegram.

"Шесть ракет С-300 по городу. Святой Николай нас бережет. Без жертв. Чего не скажешь про орков после работы наших ВСУ!" – написал он.

Ким также опубликовал видео с последствиями обстрелов.

Об обстрелах Николаева утром сообщал мэр города Александр Сенкевич.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Так, утром 1 июля российские военные нанесли удар по Николаеву 12 ракетами, часть из них сбила ПВО. 2 июля оккупанты нанесли удар по Николаеву 10 ракетами типа "Оникс".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаев, обстрелы, война России против Украины, С-300, Виталий Ким
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