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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты утром обстреляли Николаев – мэр

Мэр Николаева сообщил о взрывах в городе (фото иллюстративное)
Мэр Николаева сообщил о взрывах в городе (фото иллюстративное)
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

Российские оккупационные войска утром 9 июля во врем воздушной тревоги обстреляли Николаев.

Об этом в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"В городе раздаются взрывы. Воздушная тревога продолжается. Прошу всех не покидать укрытие", – написал он в 5.29.

Сенкевич призвал не публиковать в соцсетях фото последствий обстрелов до того, как появится официальная информация.

На местах работают спасательно-аварийные службы, добавил мэр Николаева в Facebook.

Как отмечается в Telegram Сенкевича, воздушная тревога в Николаеве продлилась с 5.08 до 5.58.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Так, утром 1 июля российские военные нанесли удар по Николаеву 12 ракетами, часть из них сбила ПВО. 2 июля оккупанты нанесли удар по Николаеву 10 ракетами типа "Оникс".

Теги: Россия, Украина, Николаев, спасатели, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, взрывы, российские военные, мэр, российские оккупанты
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