Угроза нового наступления оккупантов на Николаев есть, но они боятся нападать – Ким

"Угроза есть всегда, но мы готовы. Я вам так скажу: они боятся на нас нападать", – сказал Ким.
Он отметил, что РФ продолжает наносить по городу ракетные удары, однако не может интенсивно обстреливать Николаев из ствольной артиллерии, так как Вооруженные силы Украины отодвинули противника на достаточное расстояние.
В интервью "Радіо Свобода", опубликованном 1 июля, Ким уточнял, что артиллерия оккупантов все еще дотягивается до двух районов Николаева – Ингульского и Корабельного – и власти призывают людей эвакуироваться оттуда, как и из прифронтовых районов области.
Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук 2 июля говорил, что россияне предпринимают усилия для возобновления наступления на Николаев, сообщала LIGA.net.
Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.