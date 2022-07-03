Угроза нового наступления оккупантов на Николаев есть, но они боятся нападать – Ким

Ким считает, что после того, как оккупантов отбросили от Николаева, они боятся снова идти на штурм Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

"Угроза есть всегда, но мы готовы. Я вам так скажу: они боятся на нас нападать", – сказал Ким.

Он отметил, что РФ продолжает наносить по городу ракетные удары, однако не может интенсивно обстреливать Николаев из ствольной артиллерии, так как Вооруженные силы Украины отодвинули противника на достаточное расстояние.

В интервью "Радіо Свобода", опубликованном 1 июля, Ким уточнял, что артиллерия оккупантов все еще дотягивается до двух районов Николаева – Ингульского и Корабельного – и власти призывают людей эвакуироваться оттуда, как и из прифронтовых районов области.

Спикер Национальной гвардии Руслан Музычук 2 июля говорил, что россияне предпринимают усилия для возобновления наступления на Николаев, сообщала LIGA.net.