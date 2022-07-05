В результате ракетных ударов по Николаеву повреждены семь многоэтажек, несколько жителей ранены – мэр

"Снова из-за обстрелов пострадали жилые дома. Взрывной волной и обломками в семи многоэтажках выбиты более 200 окон, в подъездах повреждены входные двери, в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома", – написал мэр.

По его данным, некоторые жители получили легкие ранения, от медицинской помощи отказались. На месте работают правоохранители.

Сенкевич также сообщил со ссылкой на военную комендатуру обороны города, что оккупанты сегодня произвели массированный обстрел по Николаевской области.

"Есть попадание в объекты военной и гражданской инфраструктуры, на местах возникали пожары, но спасательные службы оперативно справились. Пострадавших нет", – написал он.

В Баштанке оккупанты попали в здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади в пригороде.

В селе Лиманы вражеский снаряд упал возле школы: здание получило повреждения от ударной волны. Предварительно информации о человеческих потерях нет.

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