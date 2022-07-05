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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате ракетных ударов по Николаеву повреждены семь многоэтажек, несколько жителей ранены – мэр

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Взрывная волна выбила окна в домах
Взрывная волна выбила окна в домах
Скриншот: Сєнкевич Online / Telegram

По предварительной информации, в результате утренних ракетных ударов РФ по Николаеву 5 июля некоторые жители получили легкие ранения. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

"Снова из-за обстрелов пострадали жилые дома. Взрывной волной и обломками в семи многоэтажках выбиты более 200 окон, в подъездах повреждены входные двери, в некоторых квартирах людям пришлось вырезать замки, чтобы выбраться из дома", – написал мэр.

По его данным, некоторые жители получили легкие ранения, от медицинской помощи отказались. На месте работают правоохранители.

Сенкевич также сообщил со ссылкой на военную комендатуру обороны города, что оккупанты сегодня произвели массированный обстрел по Николаевской области.

"Есть попадание в объекты военной и гражданской инфраструктуры, на местах возникали пожары, но спасательные службы оперативно справились. Пострадавших нет", – написал он.

В Баштанке оккупанты попали в здание администрации поселка, сырзавод, сельскохозяйственные площади в пригороде.

В селе Лиманы вражеский снаряд упал возле школы: здание получило повреждения от ударной волны. Предварительно информации о человеческих потерях нет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Так, утром 1 июля российские военные нанесли удар по Николаеву 12 ракетами, часть из них сбила ПВО. 2 июля оккупанты нанесли удар по Николаеву 10 ракетами типа "Оникс".

Теги: Николаев, раненые, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Александр Сенкевич
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