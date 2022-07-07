За сутки в Николаевской области ранены 18 человек. Горели поля с урожаем, повреждены детский сад и солнечная электростанция

Из-за обстрелов в Николаевской области горели поля Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

По ее словам, детей среди раненых нет. Все пострадавшие доставлены в медучреждения и получают помощь.

Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Галициновской общинах.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрелов горела сухая трава в Корабельном районе Николаева.

В Баштанском районе области оккупанты обстреливали села по линии разграничения в Березнеговатской общине, горели поля в Широковской общине.

В Николаевском районе области повреждены магазин и жилые дома в нескольких селах, горели поля с урожаем. В селе Шевченковцы был пожар на поле с ячменем, горела сухая трава. Разрушено фермерское хозяйство в Куцурубской общине.

Ким также сообщил, что оккупанты 6 июля обстреляли кассетными боеприпасами село Лиманы Галициновской общины. По информации оперативного командования ВСУ "Юг", село обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерии 122-го калибра.

"Повреждены детский сад и здание администрации общины, уничтожена пожарная машина местной территориальной общины", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Широковской общине оккупанты повредили в результате обстрела полтора десятка панелей солнечной электростанции, добавили в командовании.

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