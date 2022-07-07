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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в Николаевской области ранены 18 человек. Горели поля с урожаем, повреждены детский сад и солнечная электростанция

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Из-за обстрелов в Николаевской области горели поля
Из-за обстрелов в Николаевской области горели поля
Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області / Facebook

Оккупанты продолжают обстреливать Николаев и область. За сутки 6 июля в регионе ранены 18 жителей, сообщила председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева.

По ее словам, детей среди раненых нет. Все пострадавшие доставлены в медучреждения и получают помощь. 

Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Галициновской общинах.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в результате обстрелов горела сухая трава в Корабельном районе Николаева.

В Баштанском районе области оккупанты обстреливали села по линии разграничения в Березнеговатской общине, горели поля в Широковской общине.

В Николаевском районе области повреждены магазин и жилые дома в нескольких селах, горели поля с урожаем. В селе Шевченковцы был пожар на поле с ячменем, горела сухая трава. Разрушено фермерское хозяйство в Куцурубской общине.

Ким также сообщил, что оккупанты 6 июля обстреляли кассетными боеприпасами село Лиманы Галициновской общины. По информации оперативного командования ВСУ "Юг", село обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" и артиллерии 122-го калибра.

"Повреждены детский сад и здание администрации общины, уничтожена пожарная машина местной территориальной общины", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Широковской общине оккупанты повредили в результате обстрела полтора десятка панелей солнечной электростанции, добавили в командовании. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля глава ОВА заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

На начало июля, по информации Кима, в Николаевской области погибли более 300 мирных жителей (включая 10 детей), ранены более 700. Также оккупанты повредили или уничтожили 6200 объектов, из них почти 4 тыс. – это жилые дома. 

Теги: пожар, Николаев, раненые, Николаевская область, урожай, обстрелы, война России против Украины, детский сад, село, Виталий Ким
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