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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области оккупанты разрушили и повредили 6200 объектов, погибли более 300 людей – Ким

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Ким: Основная проблема это жертвы среди гражданского населения и военных
Ким: Основная проблема – это жертвы среди гражданского населения и военных
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

В Николаевской области оккупанты разрушили и повредили 6200 объектов. Об этом в опубликованном 6 июля интервью "Украинской правде" заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Сейчас 6200 [поврежденных объектов]. Из них почти 4000 – это здания, дома, частные и многоэтажные. Это не уничтоженные, это поврежденные или уничтоженные. И более 200 больниц, детских садов – ну, очень много инфраструктуры сейчас. Втрое больше, чем было два месяца назад", – сказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что Украина ликвидирует последствия российской агрессии.

"Я смотрю на это все и вижу, каким [Николаев] будет хорошим после нашей победы, что мы все отстроим и все совковое заменим современным. Но основная проблема для меня лично – это не строения и разрушения. Основная проблема – это люди, которые погибают. У нас много погибших людей, более 300 по области, а еще 700 получили ранения, включая детей, 10 детей погибли. Основная проблема – это жертвы среди гражданского населения и военных", – отметил Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля глава ОВА заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Утром 5 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрела были повреждены семь многоэтажек, несколько жителей получили ранения.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, разрушения, погибшие, Виталий Ким
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