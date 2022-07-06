В Николаевской области оккупанты разрушили и повредили 6200 объектов, погибли более 300 людей – Ким

"Сейчас 6200 [поврежденных объектов]. Из них почти 4000 – это здания, дома, частные и многоэтажные. Это не уничтоженные, это поврежденные или уничтоженные. И более 200 больниц, детских садов – ну, очень много инфраструктуры сейчас. Втрое больше, чем было два месяца назад", – сказал глава ОВА.
Он подчеркнул, что Украина ликвидирует последствия российской агрессии.
"Я смотрю на это все и вижу, каким [Николаев] будет хорошим после нашей победы, что мы все отстроим и все совковое заменим современным. Но основная проблема для меня лично – это не строения и разрушения. Основная проблема – это люди, которые погибают. У нас много погибших людей, более 300 по области, а еще 700 получили ранения, включая детей, 10 детей погибли. Основная проблема – это жертвы среди гражданского населения и военных", – отметил Ким.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В начале войны ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля глава ОВА заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.
Утром 5 июля российские захватчики нанесли ракетный удар по Николаеву. В результате обстрела были повреждены семь многоэтажек, несколько жителей получили ранения.