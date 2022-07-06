В Николаевской области оккупанты разрушили и повредили 6200 объектов, погибли более 300 людей – Ким

"Сейчас 6200 [поврежденных объектов]. Из них почти 4000 – это здания, дома, частные и многоэтажные. Это не уничтоженные, это поврежденные или уничтоженные. И более 200 больниц, детских садов – ну, очень много инфраструктуры сейчас. Втрое больше, чем было два месяца назад", – сказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что Украина ликвидирует последствия российской агрессии.

"Я смотрю на это все и вижу, каким [Николаев] будет хорошим после нашей победы, что мы все отстроим и все совковое заменим современным. Но основная проблема для меня лично – это не строения и разрушения. Основная проблема – это люди, которые погибают. У нас много погибших людей, более 300 по области, а еще 700 получили ранения, включая детей, 10 детей погибли. Основная проблема – это жертвы среди гражданского населения и военных", – отметил Ким.

Война России против Украины. Главное (обновляется)