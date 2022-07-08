Украину посетила делегация военных из Венгрии, они встретились с Залужным и увидели Ирпень и Бородянку

Делегация встретилась с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Он сказал, что этот визит Русина-Сенди является свидетельством "колоссальной поддержки и солидарности" с Украиной в войне против Российской Федерации.

"Я высоко ценю профессиональные и дружеские отношения с моим венгерским коллегой и доволен уровнем военного сотрудничества между нашими государствами", – заявил главком.

Как долго длился визит венгерских военных в Украину, не указано, но сообщается, что заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-полковник Николай Балан показал им освобожденные от оккупантов Ирпень, Бородянку и Гостомель Киевской области, а также территорию возле Мощуна, где шли ожесточенные бои.

Кроме того, делегация посетила Николаев, Одессу, Кривой Рог, Днепр, Харьков и Чернигов, где военным рассказали об организации противодействия ВСУ российскому вторжению, состоялся ряд встреч венгерских военных с украинскими.

"Во время визита делегацию сил обороны Венгрии ознакомили с ситуацией безопасности в Украине, составом, численностью группировок с РФ как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории России вдоль государственной границы Украины и территории сопредельных государств, характером действий и направлений сосредоточения противника, его утрат в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения противником правил ведения войны и преступлений против человечности. Кроме того, была обсуждена оценка вероятного характера действий противника в дальнейшем, ситуация с безопасностью на украинско-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморском регионе", – говорится в релизе.