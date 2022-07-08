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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украину посетила делегация военных из Венгрии, они встретились с Залужным и увидели Ирпень и Бородянку

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Командующий силами обороны Венгрии Русин-Сенди с Залужным и Баланом
Командующий силами обороны Венгрии Русин-Сенди с Залужным и Баланом
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украину посетила делегация сил обороны Венгрии во главе с командующим сил генерал-лейтенантом Ромулусом Русин-Сенди. Об этом проинформировал 7 июля в Facebook пресс-центр Генерального штаба Вооруженных сил.

Делегация встретилась с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным. Он сказал, что этот визит Русина-Сенди является свидетельством "колоссальной поддержки и солидарности" с Украиной в войне против Российской Федерации. 

"Я высоко ценю профессиональные и дружеские отношения с моим венгерским коллегой и доволен уровнем военного сотрудничества между нашими государствами", – заявил главком. 

Как долго длился визит венгерских военных в Украину, не указано, но сообщается, что заместитель главнокомандующего ВСУ генерал-полковник Николай Балан показал им освобожденные от оккупантов Ирпень, Бородянку и Гостомель Киевской области, а также территорию возле Мощуна, где шли ожесточенные бои. 

Кроме того, делегация посетила Николаев, Одессу, Кривой Рог, Днепр, Харьков и Чернигов, где военным рассказали об организации противодействия ВСУ российскому вторжению, состоялся ряд встреч венгерских военных с украинскими. 

"Во время визита делегацию сил обороны Венгрии ознакомили с ситуацией безопасности в Украине, составом, численностью группировок с РФ как на временно оккупированных территориях Украины, так и на территории России вдоль государственной границы Украины и территории сопредельных государств, характером действий и направлений сосредоточения противника, его утрат в личном составе и технике, выявленных фактах нарушения противником правил ведения войны и преступлений против человечности. Кроме того, была обсуждена оценка вероятного характера действий противника в дальнейшем, ситуация с безопасностью на украинско-белорусской границе, тенденции развития военно-стратегической обстановки в Восточной Европе и Черноморском регионе", – говорится в релизе. 

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/2095400720629174/

Контекст:

Еще до начала полномасштабного вторжения, в декабре 2021 года Залужный и глава Минобороны Украины Алексей Резников ездили в Венгрию и встречались с Русином-Сенди и министром обороны Венгрии Тибором Бенко, информировали в Генштабе ВСУ. 

В правительстве Венгрии за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти, в частности – президент Украины Владимир Зеленский. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не разрешает поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ. 

После победы на парламентских выборах, которая состоялась 3 апреля, премьер Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского. 

Кроме того, Венгрия блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России, но позже он был принят.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, Николаев, Венгрия, Гостомель, военные, Ирпень, война России против Украины, Николай Балан, визит, Валерий Залужный, встреча, Бородянка
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