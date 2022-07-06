Сийярто заявил, что Венгрия не может отказаться от российской нефти

По словам Сийярто, для налаживания поставок нефти в Венгрию с севера и запада нужно "пять-шесть-семь лет и много денег".
"Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ – "нет". Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", – сказал он.
Министр напомнил, что по этой причине Венгрия попросила об исключении трубопроводных поставок из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.
После полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, Запад ввел против РФ несколько пакетов санкций, а также стал отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу. В частности, эмбарго на импорт российских нефти и газа уже ввели США, Канада и Австралия, Великобритания до конца 2022 года намерена полностью отказаться от поставок российских энергоносителей.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 23 мая заявил, что Европа продолжает отправлять в Москву €1 млрд в день, покупая нефть и газ.
Венгрия некоторое время блокировала принятие шестого санкционного пакета ЕС из-за предусмотренного в нем поэтапного отказа от российской нефти. 12 мая Сийярто заявил, что Венгрии нужно вложить в модернизацию инфраструктуры сотни миллионов евро, чтобы отказаться от российской нефти. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 30 мая заявил, что его страна поддержит введение эмбарго на нефть из России при условии, что будет найдено решение по безопасности поставок энергоносителей для нее. Он также назвал "неплохой" идею исключить из санкций поставки нефти через трубопроводы.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который включает поэтапный отказ от российской нефти. "Временное исключение предусмотрено для импорта сырой нефти по трубопроводу в те государства – члены ЕС, которые в силу своего географического положения страдают от особой зависимости от поставок из России и не имеют жизнеспособных альтернативных вариантов", – сообщили в Евросовете.