Сийярто заявил, что Венгрия не может отказаться от российской нефти

По словам Сийярто, для налаживания поставок нефти в Венгрию с севера и запада нужно "пять-шесть-семь лет и много денег".

"Вопрос в том, можем ли мы заменить российские газ и нефть для работы в стране. В настоящий момент наш ответ – "нет". Не потому, что мы не хотим, а потому, что это физически невозможно", – сказал он.

Министр напомнил, что по этой причине Венгрия попросила об исключении трубопроводных поставок из эмбарго Евросоюза на российскую нефть.