Венгрия не поставляет оружие в Украину, чтобы не подвергать опасности проживающих на Закарпатье венгров – Сийярто

Он отметил, что на западе Украины проживают около 150 тыс. венгров.
"Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", – сказал дипломат.
Сийярто также заявил, что Венгрия приняла около 630 тыс. беженцев из Украины.
"Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одной вещи: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение – не участвовать в доставке вооружения. Почему? Потому что мы соседствующие страны. Для нас главная цель – не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", – заявил глава МИД.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не разрешает поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.
После победы на парламентских выборах, которая состоялась 3 апреля, премьер Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского.
Кроме того, Венгрия блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России, но позже он был принят.