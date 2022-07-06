Венгрия не поставляет оружие в Украину, чтобы не подвергать опасности проживающих на Закарпатье венгров – Сийярто

Сийярто: Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов Фото: EPA

Он отметил, что на западе Украины проживают около 150 тыс. венгров.

"Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", – сказал дипломат.

Сийярто также заявил, что Венгрия приняла около 630 тыс. беженцев из Украины.

"Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одной вещи: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение – не участвовать в доставке вооружения. Почему? Потому что мы соседствующие страны. Для нас главная цель – не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", – заявил глава МИД.

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