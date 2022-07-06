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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Венгрия не поставляет оружие в Украину, чтобы не подвергать опасности проживающих на Закарпатье венгров – Сийярто

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Сийярто: Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов
Сийярто: Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов
Фото: EPA

Венгрия отказалась от поставок и транзита оружия в Украину, чтобы не подвергать опасности венгров, которые проживают в западных украинских регионах. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью каналу CNN, которое вышло 5 июля.

Он отметил, что на западе Украины проживают около 150 тыс. венгров.

"Очевидно, что в случае поставок оружия нами эти поставки будут целью россиян для обстрелов. Мы не хотим, чтобы они стреляли по регионам проживания венгров. Мы должны принимать во внимание безопасность Венгрии и венгров", – сказал дипломат.

Сийярто также заявил, что Венгрия приняла около 630 тыс. беженцев из Украины.

"Мы хорошо заботимся о них, предлагаем работу тем, кто остается надолго, и образование для детей. Мы не ожидаем, что кто-то скажет спасибо венграм. Но ждем одной вещи: не провоцировать нас, не винить нас, не говорить о нас плохо только потому, что мы приняли одно решение – не участвовать в доставке вооружения. Почему? Потому что мы соседствующие страны. Для нас главная цель – не быть вовлеченными в эту войну каким-либо образом", – заявил глава МИД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Венгрия за время полномасштабной войны в Украине сделала несколько заявлений, которые критиковали украинские власти. Будапешт осуждает агрессию РФ, но не разрешает поставки оружия через свою территорию и не намерен прекращать закупку энергоносителей в РФ.

После победы на парламентских выборах, которая состоялась 3 апреля, премьер Венгрии Виктор Орбан выразил особую благодарность венграм Закарпатья, а также заявил, что "такого количества противников" у его партии никогда не было, назвав среди противников Зеленского.

Кроме того, Венгрия блокировала шестой санкционный пакет ЕС против России, но позже он был принят.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, оружие, Закарпатье, Венгрия, военная помощь, война России против Украины, Петер Сийярто
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