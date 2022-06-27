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Никонов: Зачем Путину выстраивать отношения с НАТО, если он может выстроить отношения с одной Венгрией и блокировать любые решения

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Никонов: Единогласие так называемое я его не поддерживаю, оно очень вредно и опасно
Никонов: Единогласие так называемое – я его не поддерживаю, оно очень вредно и опасно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия может блокировать неудобные для нее решения Европейского союза и НАТО подкупом одного члена организации. Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

Отвечая на вопрос об ужесточении санкций Запада против России после ее открытого вторжения в Украину, он рассказал услышанную в Польше историю этой страны.

Согласно этой истории, в XVIII веке в Польше было "слишком много демократии", и любой известный шляхтич мог блокировать решение короля и других центральных властей, и в результате территорию разделили между собой другие страны.

"Сегодня Евросоюз – у них одна страна может блокировать решение Евросоюза. Ну так не может быть, демократия – это власть большинства, а не единое какое-то мнение. [...] То же самое в НАТО. То есть зачем сегодня тому же [президенту России Владимиру] Путину как-то выстраивать отношения с НАТО, если он может выстроить отношения с Венгрией, с одной, и ему достаточно для того, чтобы блокировать любые решения", – объяснил Никонов.

Он отметил, что и в бизнесе есть определенный кворум для принятия решений, и это не 100%, а, например, 75%.

"Тогда все остальные, кто не согласен, должны присоединиться к этому мнению. А вот это единогласие так называемое – я его не поддерживаю, я считаю, что оно очень вредно и опасно, тем более для каких-то "быстрых" решений", – заявил бизнесмен.

Никонов считает, что российские власти "покупают посредством взяток, каких-то льготных поставок энергоносителей".

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Венгрия является членом и НАТО (с 1999 года), и Европейского союза (с 2004 года).

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Венгрия была последней страной, которая блокировала шестой пакет санкций Евросоюза против страны-агрессора. Санкции все-таки были одобрены.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, НАТО, Польша, санкции, Венгрия, бизнес, демократия, льготы, Алеся Бацман, Игорь Никонов, история, Евросоюз, король, подкуп, бизнесмен
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