Никонов: Зачем Путину выстраивать отношения с НАТО, если он может выстроить отношения с одной Венгрией и блокировать любые решения

Никонов: Единогласие так называемое – я его не поддерживаю, оно очень вредно и опасно Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Отвечая на вопрос об ужесточении санкций Запада против России после ее открытого вторжения в Украину, он рассказал услышанную в Польше историю этой страны.

Согласно этой истории, в XVIII веке в Польше было "слишком много демократии", и любой известный шляхтич мог блокировать решение короля и других центральных властей, и в результате территорию разделили между собой другие страны.

"Сегодня Евросоюз – у них одна страна может блокировать решение Евросоюза. Ну так не может быть, демократия – это власть большинства, а не единое какое-то мнение. [...] То же самое в НАТО. То есть зачем сегодня тому же [президенту России Владимиру] Путину как-то выстраивать отношения с НАТО, если он может выстроить отношения с Венгрией, с одной, и ему достаточно для того, чтобы блокировать любые решения", – объяснил Никонов.

Он отметил, что и в бизнесе есть определенный кворум для принятия решений, и это не 100%, а, например, 75%.

"Тогда все остальные, кто не согласен, должны присоединиться к этому мнению. А вот это единогласие так называемое – я его не поддерживаю, я считаю, что оно очень вредно и опасно, тем более для каких-то "быстрых" решений", – заявил бизнесмен.

Никонов считает, что российские власти "покупают посредством взяток, каких-то льготных поставок энергоносителей".

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Видео: Алеся Бацман / YouTube