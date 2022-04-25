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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Никонов: За три года Украину можно отстроить. Больше времени уйдет на восстановление исторических зданий

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Никонов: Может, мы рабочих найдем, если вернутся украинцы из-за границы
Никонов: Может, мы рабочих найдем, если вернутся украинцы из-за границы
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Нужно упростить строительные нормативы и пригласить в Украину иностранные архитектурные компании, чтобы восстанавливать разрушенные войной города. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"Отстроить Украину, основную часть сделать можно за года три. Я не беру в расчет сейчас восстановление исторических зданий, где надо проекты делать, – на это много времени уйдет. Надо мобилизовать много архитектурных бюро, упростить нормативы, противопожарные нормы. На многие вещи надо смотреть проще и дать возможность иностранным компаниям проектировать и строить, потому что наших мощностей не хватит. Это огромная проблема. Может быть, мы рабочих найдем, если вернутся украинцы, которые работали за границей. Но иностранных архитекторов нам, безусловно, не хватает", – подчеркнул Никонов.

Он считает, что должны измениться и подходы к строительству городов – они должны стать более комфортными для людей.

"Может быть, наши города приобретут другой, абсолютно новый вид, если в сфере градостроения будет возможность строить по новым технологиям, более удобным, которые эргономику включают в проектирование с самого начала. Это важно – человеку должно быть удобно. Он должен получать кайф от среды, в которой живет. То есть строить нужно не метры, а среду обитания", – отметил бизнесмен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу восстановления страны. Он заявил, что госпрограмма будет разделена на несколько этапов и будет заключаться не только в том, чтобы физически восстановить дома и инфраструктуру, разрушенные российскими войсками, но и в том, чтобы решить многие устаревшие проблемы, улучшить организацию пространства жизни и восстановить справедливость "для тех, кто работает на общество и получает от государства совсем немного".

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, бизнес, строительство, Алеся Бацман, Игорь Никонов, война России против Украины, архитектура, интервью
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