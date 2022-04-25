Никонов: За три года Украину можно отстроить. Больше времени уйдет на восстановление исторических зданий

"Отстроить Украину, основную часть сделать можно за года три. Я не беру в расчет сейчас восстановление исторических зданий, где надо проекты делать, – на это много времени уйдет. Надо мобилизовать много архитектурных бюро, упростить нормативы, противопожарные нормы. На многие вещи надо смотреть проще и дать возможность иностранным компаниям проектировать и строить, потому что наших мощностей не хватит. Это огромная проблема. Может быть, мы рабочих найдем, если вернутся украинцы, которые работали за границей. Но иностранных архитекторов нам, безусловно, не хватает", – подчеркнул Никонов.

Он считает, что должны измениться и подходы к строительству городов – они должны стать более комфортными для людей.

"Может быть, наши города приобретут другой, абсолютно новый вид, если в сфере градостроения будет возможность строить по новым технологиям, более удобным, которые эргономику включают в проектирование с самого начала. Это важно – человеку должно быть удобно. Он должен получать кайф от среды, в которой живет. То есть строить нужно не метры, а среду обитания", – отметил бизнесмен.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube