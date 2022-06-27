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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Бизнесмен Никонов: Мы воюем с большевиками, у которых телевизор сильно побеждает холодильник

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Никонов: Большевики, фашисты это, в принципе, тождественно
Никонов: Большевики, фашисты – это, в принципе, тождественно
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Украина недостаточно внимания уделяла пропаганде в России, и сейчас Украина воюет с "большевиками". Такое мнение в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

По его словам, самой большой катастрофой ХХ века был не распад Советского Союза, как считает президент России Владимир Путин, а приход к власти в России большевиков.

"Мы воюем сегодня, что бы мне ни говорили, с коммунистами, мы воюем с большевиками. Вот они – самое большое зло в мире, которое было. Большевики, фашисты – это, в принципе, тождественно, одни и те же люди, одна и та же методология прихода к власти, удержания власти. То есть вот эта вся война – это же способ удержания власти, потому что других вариантов у них просто нет", – сказал Никонов.

Он отметил, что и для фашизма, и для большевиков присущи централизация и полное отсутствие демократии.

"Ошибки совершали и наши прадеды, [...] и мы с точки зрения того, что мы позволили и мы этого не увидели за "ельцинской оттепелью", может быть, того, что происходит там. Мы, конечно, вообще не уделяли внимания вот этой пропаганде, которая шла, шла, шла, и мы всегда говорили, что холодильник всегда победит телевизор. Да вот ни фига, как оказалось. Телевизор побеждает холодильник, и очень серьезно побеждает [...] в подлых, жестких, абсолютно циничных руках", – объяснил Никонов.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

К власти в России большевики (члены радикального крыла Социал-демократической партии) пришли в 1917 году. Позже они создали Советский Союз.

В декабре 1991 года главы России Борис Ельцин, Украины Леонид Кравчук и Беларуси Станислав Шушкевич подписали соглашение о прекращении деятельности Советского Союза.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью так называемых "денацификации" и "демилитаризации".

В России войну в Украине официально называют "военной спецоперацией" и преследуют всех, кто называет войну войной.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Борис Ельцин, демократия, пропаганда, вторжение, Алеся Бацман, Игорь Никонов, фашисты, бизнесмен
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