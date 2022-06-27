Бизнесмен Никонов: Мы воюем с большевиками, у которых телевизор сильно побеждает холодильник

По его словам, самой большой катастрофой ХХ века был не распад Советского Союза, как считает президент России Владимир Путин, а приход к власти в России большевиков.

"Мы воюем сегодня, что бы мне ни говорили, с коммунистами, мы воюем с большевиками. Вот они – самое большое зло в мире, которое было. Большевики, фашисты – это, в принципе, тождественно, одни и те же люди, одна и та же методология прихода к власти, удержания власти. То есть вот эта вся война – это же способ удержания власти, потому что других вариантов у них просто нет", – сказал Никонов.

Он отметил, что и для фашизма, и для большевиков присущи централизация и полное отсутствие демократии.

"Ошибки совершали и наши прадеды, [...] и мы с точки зрения того, что мы позволили и мы этого не увидели за "ельцинской оттепелью", может быть, того, что происходит там. Мы, конечно, вообще не уделяли внимания вот этой пропаганде, которая шла, шла, шла, и мы всегда говорили, что холодильник всегда победит телевизор. Да вот ни фига, как оказалось. Телевизор побеждает холодильник, и очень серьезно побеждает [...] в подлых, жестких, абсолютно циничных руках", – объяснил Никонов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube