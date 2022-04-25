​Никонов: Коррупция в РФ – это государственное присвоение народного добра. Чиновник дает бизнесмену процент, сколько тот может заработать, все остальное – его

"В России даже не коррупция, там по-другому это называется. У нас бизнесмен дает какую-то мзду чиновнику за какие-то коврижки. В РФ чиновник дает бизнесмену процент, сколько тот может заработать, а все остальное – это его. В 1994 году, попав в "Газпром", я поразился – директор департамента, далеко не первое лицо компании, сидит в часах за $200 тыс. и совершенно этого не скрывает. Перстни, кольца с бриллиантами по семь карат. Чиновники в России даже не скрывают свой образ жизни. Я поездил по Европе. Огромное количество домов имеют россияне – 90% из них чиновники, которые параллельно на Западе бизнесуют. Так что в России это уже не коррупция, а следующий уровень – государственное присвоение народного добра. У них государственное владение и управление народным добром", – пояснил Никонов.

Он отметил, что, прикрываясь идеей "русского мира", РФ создает многочисленные серые зоны, где нет закона.

"Русский мир" – это серая зона, в которой не существует законов, а есть одни бандиты и полное управление из Москвы. Все заполнено страхом. Никакого развития нет. Отобран весь бизнес. Люди существуют на очень маленькие деньги. Они просто хотят, чтобы их не трогали", – сказал Никонов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube