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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Никонов: Коррупция в РФ – это государственное присвоение народного добра. Чиновник дает бизнесмену процент, сколько тот может заработать, все остальное – его

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Никонов: В РФ люди существуют на очень маленькие деньги
Никонов: В РФ люди существуют на очень маленькие деньги
Фото: Igor Nikonov / Facebook

Чиновники в России воруют народные деньги и совсем не скрывают свой образ жизни, заявил в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"В России даже не коррупция, там по-другому это называется. У нас бизнесмен дает какую-то мзду чиновнику за какие-то коврижки. В РФ чиновник дает бизнесмену процент, сколько тот может заработать, а все остальное – это его. В 1994 году, попав в "Газпром", я поразился – директор департамента, далеко не первое лицо компании, сидит в часах за $200 тыс. и совершенно этого не скрывает. Перстни, кольца с бриллиантами по семь карат. Чиновники в России даже не скрывают свой образ жизни. Я поездил по Европе. Огромное количество домов имеют россияне – 90% из них чиновники, которые параллельно на Западе бизнесуют. Так что в России это уже не коррупция, а следующий уровень – государственное присвоение народного добра. У них государственное владение и управление народным добром", – пояснил Никонов.

Он отметил, что, прикрываясь идеей "русского мира", РФ создает многочисленные серые зоны, где нет закона.

"Русский мир" – это серая зона, в которой не существует законов, а есть одни бандиты и полное управление из Москвы. Все заполнено страхом. Никакого развития нет. Отобран весь бизнес. Люди существуют на очень маленькие деньги. Они просто хотят, чтобы их не трогали", – сказал Никонов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

В ответ на нападение России на Украину страны Запада, Австралия и Япония ввели против РФ несколько пакетов санкций. Только Евросоюз заблокировал российских активов на €35 млрд.

США и ЕС заморозили зарубежные активы Центробанка России. Валютные резервы РФ составляют около $630 млрд, большая их часть может находиться на Западе, а значит, попала под заморозку.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Газпром, Россия, Украина, коррупция, санкции, война, Москва, бизнес, Алеся Бацман, Игорь Никонов, Европа, война России против Украины, русские, бизнесмен
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