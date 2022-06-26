Бизнесмен Никонов: Нужно разобраться с налоговой системой Украины. Я бы максимально сократил количество налогов и уменьшил их

"Моя воля – сократил бы количество налогов и их уменьшил. То есть человек должен понимать, что он здесь заработает больше, чем в Болгарии, больше, чем в Румынии. В Болгарии налог 10%, у нас совокупный налог – уже под 36%. Я считаю, что максимум должен быть совокупный 20%", – сказал Никонов.

По его словам, "на первый период" бизнесменам нужно уменьшить налог на добавленную стоимость и единый социальный взнос, а также снизить налог на прибыль.

"Для многих [там, где] статус индустриальных парков, где создаются кластеры индустриальные, там вообще налог на прибыль следует убрать, потому что он там не нужен. Критерий главный какой? Создание одного рабочего места. Это гораздо важнее, чем все остальное. Высокооплачиваемого, безусловно, рабочего места, это не просто так. Тогда и налоги будут", – объяснил Никонов.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube