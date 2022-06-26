Бизнесмен Никонов: Нужно разобраться с налоговой системой Украины. Я бы максимально сократил количество налогов и уменьшил их

"Моя воля – сократил бы количество налогов и их уменьшил. То есть человек должен понимать, что он здесь заработает больше, чем в Болгарии, больше, чем в Румынии. В Болгарии налог 10%, у нас совокупный налог – уже под 36%. Я считаю, что максимум должен быть совокупный 20%", – сказал Никонов.
По его словам, "на первый период" бизнесменам нужно уменьшить налог на добавленную стоимость и единый социальный взнос, а также снизить налог на прибыль.
"Для многих [там, где] статус индустриальных парков, где создаются кластеры индустриальные, там вообще налог на прибыль следует убрать, потому что он там не нужен. Критерий главный какой? Создание одного рабочего места. Это гораздо важнее, чем все остальное. Высокооплачиваемого, безусловно, рабочего места, это не просто так. Тогда и налоги будут", – объяснил Никонов.
Никонов родился 20 июля 1964 года в семье военного в Ташкенте (Узбекистан). В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения) и получил специальность "инженер-строитель".
С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году основал строительную компанию KAN Development. С июля 2014-го по декабрь 2015 года работал первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации. Затем остался советником мэра на общественных началах.
Никонов – отец 10 детей. Вместе с супругой занимается реализацией проектов в сфере медицины и образования.