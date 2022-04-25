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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

​Никонов: Ребята из РФ, никто не пропетляет, за вами придут

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Никонов: Русские выбирают себе во власть самых худших
Никонов: Русские выбирают себе во власть самых худших
Фото: Igor Nikonov / Facebook

Со временем ситуация в России будет только ухудшаться. Об этом в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development Игорь Никонов.

"На кухнях что-то шепотом они еще могут говорить. История это много раз видела. Неужели людям в РФ это непонятно? Если кто-то думает пропетлять, скажу: "Ребята, никто не пропетляет, за вами придут, и вы обязательно попадете". За что, это уже не вопрос. С ними шансов пропетлять не будет, и со временем ситуация будет только ухудшаться", – подчеркнул Никонов.

По его мнению, в последние десятилетия в России произошла "большевистская революция".

"Многие мыслители обращали внимание, что русские выбирают себе во власть самых худших, поддерживают в их репрессиях и их же обвиняют потом, говорят: "Это они, а не мы". [Не понимаю], как мы прозевали переход от свободы во времена Бориса Ельцина к этой гэбэшной, чекистской [системе]. Произошла какая-то большевистская революция. Она произошла не в один день, но по всем признакам – поведение общества и власти – это чистейшие большевики. Централизация власти, концентрация основных средств производства у государства, судебная власть подчинена центральной власти", – сказал Никонов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, репрессии, Алеся Бацман, Игорь Никонов, российская агрессия, война России против Украины, интервью, русские
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