Запад заинтересован, чтобы Украину восстанавливали не за его счет, а за счет России – Никонов

На вопрос послевоенном восстановлении Украины Никонов сказал, что в большинстве случаев это будут государcтвенные расходы.
"Это [будет финансироваться] за счет заемных кредитных средств, которые будут – как план Маршала был – частично в счет погашений, частично за счет взаиморасчетов, а частично в виде помощи государств, которые участвуют в предоставлении Украине помощи сегодня. Это как ленд-лиз и другие помощи – есть на возвратной и невозвратной основе. То есть они просто помогают", – рассказал он.
По мнению Никонова, в первую очередь, будут использоваться для этого российские активы, арестованные в других странах.
"Но я пока не вижу движения в этом направлении. Оно как-бы заморожено, но пока нет никаких судебных производств, которые бы могли реализовать этот актив. И этот реализованный актив пошел бы на погашение. Но я думаю, что найдут [механизм], в лбом случае найдут. Потому что, в любой случае, Запад тоже заинтересован, чтобы не за свой счет максимально делать это, а за счет правительства Российской Федерации", – добавил он.
Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля.
По оценке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова на 19 апреля, в результате полномасштабного российского вторжения в Украине было повреждено или разрушено до 30% инфраструктуры, на ее восстановление понадобится около двух лет. 21 июня он повторил эту оценку в комментарии Le Monde.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.
21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер говорил, что на восстановление Украины может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи.