Запад заинтересован, чтобы Украину восстанавливали не за его счет, а за счет России – Никонов

Никонов о финансировании послевоенного восстановления Украины: Это как ленд-лиз и другие помощи – есть на возвратной и невозвратной основе Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

На вопрос послевоенном восстановлении Украины Никонов сказал, что в большинстве случаев это будут государcтвенные расходы.

"Это [будет финансироваться] за счет заемных кредитных средств, которые будут – как план Маршала был – частично в счет погашений, частично за счет взаиморасчетов, а частично в виде помощи государств, которые участвуют в предоставлении Украине помощи сегодня. Это как ленд-лиз и другие помощи – есть на возвратной и невозвратной основе. То есть они просто помогают", – рассказал он.

По мнению Никонова, в первую очередь, будут использоваться для этого российские активы, арестованные в других странах.

"Но я пока не вижу движения в этом направлении. Оно как-бы заморожено, но пока нет никаких судебных производств, которые бы могли реализовать этот актив. И этот реализованный актив пошел бы на погашение. Но я думаю, что найдут [механизм], в лбом случае найдут. Потому что, в любой случае, Запад тоже заинтересован, чтобы не за свой счет максимально делать это, а за счет правительства Российской Федерации", – добавил он.

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