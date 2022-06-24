Бомбоубежища в каждом здании, "план Маршалла" для Украины, электрический стул, Соловьев, Скабеева. Интервью Бацман с Никоновым. Трансляция

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Во время интервью Никонов говорил о том, как нужно будет отстраивать страну после войны, о бомбоубежищах, которые будут проектировать в новых строительных проектах, о "плане Маршалла" для Украины, сегодняшнем рынке недвижимости, о "рабской" природе россиян, смене режима в России, российских пропагандистах Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеве, а также о том, когда может закончиться война.

"В следующем году война закончится, надолго России не хватит", – спрогнозировал бизнесмен.

Никонов родился 20 июля 1964 года в семье военного в Ташкенте (Узбекистан). В 1966 году с родителями переехал в Александрию Кировоградской области. Окончил Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (сейчас – Петербургский государственный университет путей сообщения) и получил специальность "инженер-строитель".

С 1990-х занимается бизнесом. В 2001 году основал строительную компанию KAN Development. С июля 2014-го по декабрь 2015 года работал первым заместителем главы Киевской городской государственной администрации. Затем остался советником мэра на общественных началах.

Никонов – отец 10 детей. Вместе с супругой занимается реализацией проектов в сфере медицины и образования.