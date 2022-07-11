Российские оккупанты трижды обстреляли Харьков, ракеты попали в жилой дом и школу

Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания.
Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 86-летнюю женщину, проживающую в квартире на втором этаже.
"К счастью, жертв и пострадавших не было. В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы", – говорится в сообщении.
Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского помещения в этом же районе города, а также в здание школы в Слободском районе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.