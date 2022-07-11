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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты трижды обстреляли Харьков, ракеты попали в жилой дом и школу

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Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 86-летнюю женщину
Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 86-летнюю женщину
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российские оккупанты минувшей ночью трижды обстреляли Харьков. Об этом 11 июля в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания.

Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 86-летнюю женщину, проживающую в квартире на втором этаже.

"К счастью, жертв и пострадавших не было. В настоящее время на месте происшествия проводятся аварийно-спасательные работы", – говорится в сообщении.

Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского помещения в этом же районе города, а также в здание школы в Слободском районе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы ОВА Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Россия, Украина, Харьков, ГСЧС, обстрелы, война России против Украины, ракеты, школы, дом, российские оккупанты
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