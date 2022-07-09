"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео

Во время записи ролика артист под гитару исполнил свою новую песню "Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті".

"Не был в родном городе с начала войны. Встретил почти всех. Харьковчане – это железо", – подписал он ролик.

Контекст:

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью.

В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение авто для передовой.