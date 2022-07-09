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09 июля, 2022
 
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"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео

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Крупин о приезде в Харьков: Встретил почти всех
Крупин о приезде в Харьков: Встретил почти всех
Фото: mishakrupin1 / Instagram

Фронтмен украинской группы "Коррупция" Михаил Крупин 8 июля опубликовал в Instagram видео, которое было записано в центре Харькова.

Во время записи ролика артист под гитару исполнил свою новую песню "Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті".

"Не был в родном городе с начала войны. Встретил почти всех. Харьковчане – это железо",  подписал он ролик. 

Контекст:

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью. 

В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, а также занимается сбором средств на приобретение авто для передовой.

Теги: Харьков, война России против Украины, песня, Михаил Крупин
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