"Хотите песню для своей женщины? Я готов писать каждому, кто задонатит большую сумму!" Крупин объявил сбор средств для ВСУ

"Я готов писать песни каждому, кто задонатит нам более-менее большую сумму! Если хотите от меня песню для своей женщины или для себя, есть номер карты! Все средства пойдут только туда, где есть потребность, только на ВСУ", – написал артист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью.

В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью – он помогает организовывать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков, выступает перед военными.