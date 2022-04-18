"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину

В ролике артист использовал видео, в котором запечатлен мирный Харьков до нападения РФ на Украину.

"Это моя первая песня на украинском, но все что должен говорить я говорил. Ми ще заспіваємо", –прокомментировал премьеру артист.

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Контекст:

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью.

В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью он помогает организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков.