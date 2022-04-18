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18 апреля, 2022
 
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"Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті". Крупин выпустил первую песню на украинском. В клипе показан Харьков до нападения РФ на Украину

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Крупин после нападения РФ на Украину помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь в Харьков
Крупин после нападения РФ на Украину помогает собирать и доставлять гуманитарную помощь в Харьков
Фото: mishakrupin1 / Instagram

Фронтмен украинской группы "Коррупция" Михаил Крупин 17 апреля в Instagram презентовал свою первую песню на украинском языке под названием "Ми ще заспіваємо цю пісню в нашому місті".

В ролике артист использовал видео, в котором запечатлен мирный Харьков до нападения РФ на Украину. 

"Это моя первая песня на украинском, но все что должен говорить я говорил. Ми ще заспіваємо", прокомментировал премьеру артист. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Михаил Крупин родился в 1981 году в Харькове. После нападения РФ на Украину он вывез из Харькова свою семью. 

В настоящее время артист занимается волонтерской деятельностью он помогает организовать сбор и доставку гуманитарной помощи в Харьков.

Теги: Харьков, видео, война России против Украины
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