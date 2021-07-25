  Солист "Коррупции" Крупин признался, поддерживает ли отношения с экс-возлюбленной Дашей Астафьевой

"Лишних женщин мне приписывать не нужно. С Анной у нас была только совместная песня", – говорит Крупин.

Астафьева была замечена на недавнем концерте "Коррупции" в Киеве.

"У нас прекрасные отношения с Дашей. Родители ее приходили, я пригласил. Даша поздравляет мою бабушку с днем рождения и так далее, у нас классные отношения", – признался известный музыкант.

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Видео: Світське життя / YouTube