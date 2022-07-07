"Шесть-семь часов шел бой". Глава полиции Харьковской области рассказал о прорыве ДРГ в Харьков в начале войны

Тимошко рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ 92-я бригада держала оборону на окружной дороге Харькова, но в тылу у нее почти никого не оставалось. Он решил, что полиция останется в городе и будет помогать прикрывать тыл. По словам Тимошко, в те дни в городе "фактически, кроме ВСУ, Нацполиции и Нацгвардии, правоохранительных органов не оставалось".

27 февраля, рассказал он, к зданию облуправления Нацполиции прорвалась диверсионно-разведывательная группа, они проехали от улицы Чернышевского и пытались заехать в ворота.

"Это были вооруженные и экипированные воины на двух бронеавтомобилях. Когда стали подъезжать к воротам ГУНП, открыли огонь. Бросили гранату. Мы заставили их развернуться, поэтому они повернули к зданию ХНАТОБ, где их встретили огнем сотрудники полиции особого назначения. Вынудили россиян отступить в сторону Клочковской, где в дальнейшем они были уничтожены", – сказал Тимошко.

По его словам, это была одна из ячеек группы, которая была затем ликвидирована в школе на улице Шевченко.

"Там около шести-семи часов шел бой с участием представителей теробороны, Нацгвардии, спецподразделений работников полиции КОРД и также были привлечены военнослужащие 92-й бригады. Приблизительно в тот день в городе работали до 50 спецназовцев РФ", – сказал глава областной полиции.

Он считает, что события 27–28 февраля были решающими для Харькова.

"Враг понял, что город ему не взять. После 28 февраля попыток проникнуть небольшими диверсионными группами в сам город враг уже не применял... Критическая ситуация была с 24 февраля где-то по 3–5 марта. Сейчас ситуация несколько легче – стабилизированная оборона, достаточно большое количество личного состава различных подразделений. На тот период мы все же не были готовы так, как сейчас, отбивать город, учитывая количество людей и техники", – отметил Тимошко.

По его словам, с первого дня вторжения областная полиция "ни на секунду не была дезориентирована", даже когда россияне нанесли ракетные удары по зданию управления полиции, и сотрудники, включая его самого, "работали даже в подвале под обломками".