"Шесть-семь часов шел бой". Глава полиции Харьковской области рассказал о прорыве ДРГ в Харьков в начале войны

Тимошко рассказал, что после начала полномасштабного вторжения РФ 92-я бригада держала оборону на окружной дороге Харькова, но в тылу у нее почти никого не оставалось. Он решил, что полиция останется в городе и будет помогать прикрывать тыл. По словам Тимошко, в те дни в городе "фактически, кроме ВСУ, Нацполиции и Нацгвардии, правоохранительных органов не оставалось".
27 февраля, рассказал он, к зданию облуправления Нацполиции прорвалась диверсионно-разведывательная группа, они проехали от улицы Чернышевского и пытались заехать в ворота.
"Это были вооруженные и экипированные воины на двух бронеавтомобилях. Когда стали подъезжать к воротам ГУНП, открыли огонь. Бросили гранату. Мы заставили их развернуться, поэтому они повернули к зданию ХНАТОБ, где их встретили огнем сотрудники полиции особого назначения. Вынудили россиян отступить в сторону Клочковской, где в дальнейшем они были уничтожены", – сказал Тимошко.
По его словам, это была одна из ячеек группы, которая была затем ликвидирована в школе на улице Шевченко.
"Там около шести-семи часов шел бой с участием представителей теробороны, Нацгвардии, спецподразделений работников полиции КОРД и также были привлечены военнослужащие 92-й бригады. Приблизительно в тот день в городе работали до 50 спецназовцев РФ", – сказал глава областной полиции.
Он считает, что события 27–28 февраля были решающими для Харькова.
"Враг понял, что город ему не взять. После 28 февраля попыток проникнуть небольшими диверсионными группами в сам город враг уже не применял... Критическая ситуация была с 24 февраля где-то по 3–5 марта. Сейчас ситуация несколько легче – стабилизированная оборона, достаточно большое количество личного состава различных подразделений. На тот период мы все же не были готовы так, как сейчас, отбивать город, учитывая количество людей и техники", – отметил Тимошко.
По его словам, с первого дня вторжения областная полиция "ни на секунду не была дезориентирована", даже когда россияне нанесли ракетные удары по зданию управления полиции, и сотрудники, включая его самого, "работали даже в подвале под обломками".
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области было разрушено более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.