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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты снова обстреляли Харьков: трое погибших и 28 раненых

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Российская армия ударила по городу из реактивных систем залпового огня
Российская армия ударила по городу из реактивных систем залпового огня 
Фото: ЕРА

В результате сильного российского обстрела Харькова 11 июля, по предварительным данным, три человека погибли, десятки ранены. Эту информацию подтвердил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи на данный момент, в результате дневного обстрела Харькова пострадало 28 человек, среди них ребенок 16 лет. Три человека погибли",  – говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, российская армия около 10.20 ударила по городу из реактивных систем залпового огня "Смерч".

"Зафиксировано 10 ракет. Под обстрелами оказались жилые кварталы", – написал он.

Харьковский городской совет предупредил, что из-за обстрела временно оставили работу некоторые маршруты общественного транспорта, а также Салтовская линия метрополитена.

Контекст:

В ночь с 10 на 11 июля российские оккупанты трижды обстреляли Харьков. Об этом 11 июля в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания.Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 86-летнюю женщину, проживающую в квартире на втором этаже. Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского помещения в этом же районе города, а также в здание школы в Слободском районе.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, РСЗО Смерч, Харьковская ОГА, жертвы, война России против Украины, ракеты, разрушения, погибшие, российские оккупанты
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