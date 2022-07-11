Российские оккупанты снова обстреляли Харьков: трое погибших и 28 раненых

"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи на данный момент, в результате дневного обстрела Харькова пострадало 28 человек, среди них ребенок 16 лет. Три человека погибли", – говорится в сообщении.
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, российская армия около 10.20 ударила по городу из реактивных систем залпового огня "Смерч".
"Зафиксировано 10 ракет. Под обстрелами оказались жилые кварталы", – написал он.
Харьковский городской совет предупредил, что из-за обстрела временно оставили работу некоторые маршруты общественного транспорта, а также Салтовская линия метрополитена.
В ночь с 10 на 11 июля российские оккупанты трижды обстреляли Харьков. Об этом 11 июля в Facebook сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.Одна ракета попала в шестиэтажный жилой дом в Основянском районе. В результате взрыва полностью разрушен подъезд здания.Из-под завалов сотрудники ГСЧС спасли 86-летнюю женщину, проживающую в квартире на втором этаже. Еще две ракеты попали во двор недалеко от складского помещения в этом же районе города, а также в здание школы в Слободском районе.