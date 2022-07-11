Российские оккупанты снова обстреляли Харьков: трое погибших и 28 раненых

"По обновленной информации Областного центра экстренной медицинской помощи на данный момент, в результате дневного обстрела Харькова пострадало 28 человек, среди них ребенок 16 лет. Три человека погибли", – говорится в сообщении.

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил в Telegram, что, по предварительным данным, российская армия около 10.20 ударила по городу из реактивных систем залпового огня "Смерч".

"Зафиксировано 10 ракет. Под обстрелами оказались жилые кварталы", – написал он.

Харьковский городской совет предупредил, что из-за обстрела временно оставили работу некоторые маршруты общественного транспорта, а также Салтовская линия метрополитена.