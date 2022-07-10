Зеленский: Наказание неотвратимо для каждого российского убийцы. Все они будут найдены

Зеленский: Пусть российские убийцы не надеются, что их государство будет защищать их. Россия первой же их бросит Фото: president.gov.ua

"Сегодня весь день получаю отчеты из города Часов Яр Донецкой области. Там идет спасательная операция после российского удара по жилым домам. Разрушены две многоэтажки. Под завалами десятки человек. Шестерых удалось спасти. В списке погибших – 15 фамилий, и, к сожалению, это не окончательное количество. Это был ракетный удар. И каждый, кто отдает приказы на такие удары, каждый, кто их совершает по обычным нашим городам, по жилым районам, убивает совершенно сознательно. После таких ударов убийцы не смогут сказать, что чего-то не знали или что-то не понимали... Все, кто осуществил этот обстрел, другие ракетные удары, все, кто бьет по нашим городам из реактивной артиллерии, как в Харьковской области, на Запорожье, как по Кривому Рогу, как по Северску и Угледару в Донецкой области, – все они будут найдены", – заявил глава государства.

Он отметил, что нацистских убийц находят и судят даже тогда, когда им уже исполнилось по 90 или 100 лет.

"Их ловят по всему миру. Конечно, мы не хотим ждать так долго. Но я привожу этот пример, чтобы показать, что наказание – неотвратимо для каждого российского убийцы. Для каждого – абсолютно. Так же, как и для нацистов. И пусть они не надеются, что их государство будет защищать их. Россия первой же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства", – заявил президент.

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