В Часовом Яру уже 15 погибших в результате удара оккупантов, под завалами могут быть еще 24 человека – ГСЧС

"По состоянию на 13.00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов пять человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что по предварительной информации, под завалами могут находиться еще 24 человека, в том числе один ребенок.

Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара продолжаются, к этому привлекли более 10 единиц техники и десятки людей.

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По данным главы областной военной администрации Павла Кириленко, удар по Часовому Яру оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.

В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома.

По состоянию на полдень 10 июля было известно о 10 погибших.