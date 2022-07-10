В Часовом Яру уже 15 погибших в результате удара оккупантов, под завалами могут быть еще 24 человека – ГСЧС

"По состоянию на 13.00 во время проведения аварийно-спасательных работ на месте происшествия обнаружены тела 15 погибших, спасены из-под завалов пять человек. Установлен и поддерживается языковой контакт с тремя лицами под завалами", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что по предварительной информации, под завалами могут находиться еще 24 человека, в том числе один ребенок.
Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара продолжаются, к этому привлекли более 10 единиц техники и десятки людей.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным главы областной военной администрации Павла Кириленко, удар по Часовому Яру оккупанты нанесли из реактивных систем залпового огня "Ураган", под завалами оказались десятки людей.
В результате ракетного удара полностью разрушены два подъезда пятиэтажного жилого дома.
По состоянию на полдень 10 июля было известно о 10 погибших.
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Донецкой области, мирные жители гибнут в регионе ежедневно.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.